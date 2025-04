WDR-Sport Lotte gewinnt Sieben-Tore-Spektakel gegen Bocholt Stand: 11.04.2025 22:38 Uhr

Die Sportfreunde Lotte haben sich in einem wilden Spiel gegen Bocholt durchgesetzt. Der Wuppertaler SV gewann ohne Spektakel.

Am Ende stand ein 4:3-Erfolg für die Sportfreunde, die damit seit drei Regionalligaspielen in Folge ungeschlagen sind.

In der spannenden Partie am Freitagabend wechselte gleich mehrfach die Führung. Dank zweier später Tore durch Fatlum Elezi (82.) und Marc Heider (84.) hatte Lotte letztlich das bessere Ende für sich. Dabei hatten die Sportfreunde aber auch Glück, dass der erst kurz zuvor eingewechselte Celal Aydogan in der 89. Minute am Aluminium scheiterte.

Für Bocholt war es die erste Niederlage nach zuvor sechs ungeschlagenen Spielen.

Köln II unterliegt Wuppertal

Deutlich ruhiger ging es in der zweiten Partie des Abends zu. Da gewann der Wuppertaler SV bei der Reserve des 1. FC Köln mit 1:0. Das einzige Tor erzielte Joker Timo Bornemann in der 79. Minute.

Durch den Sieg bauten die Bergischen ihr Polster auf die Abstiegsränge auf vorerst fünf Zähler aus.