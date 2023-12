Fußball-Bundesliga Limnios verlässt 1. FC Köln Richtung Griechenland Stand: 29.12.2023 17:13 Uhr

Der griechische Nationalspieler Dimitris Limnios verlässt den Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln nach gut drei Jahren wieder.

Der 25-Jährige wechselt zurück in sein Heimatland und wird in Zukunft für Panathinaikos Athen auflaufen. Dies gab der FC am Freitag (29.12.2023) offiziell bekannt.

Limnios war im September 2020 an den Rhein gekommen und lief insgesamt 15-mal für die Kölner auf. In der Saison 2021/22 spielte er auf Leihbasis bei Twente Enschede in den Niederlanden (36 Einsätze, acht Tore, zwei Assists).

Konkurrenzsituation: Limnios mit wenig Einsatzzeit

"Für Dimi war seine Situation zuletzt nicht mehr zufriedenstellend, da er zu wenig Einsatzzeiten hatte. Gleichzeitig ist die Konkurrenzsituation in unserem Kader so, dass wir ihm die nicht ermöglichen konnten", erklärte Thomas Kessler, Bereichsleiter Lizenzfußball beim FC.

Der erste deutsche Bundesliga-Meister (1964) belegt nach 16 Spielen mit lediglich zehn Punkten den 17. Platz und kämpft um den Verbleib im Oberhaus.