Stand: 09.01.2024 16:37 Uhr

Bundesliga-Spitzenreiter Bayer Leverkusen hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Artem Stepanow verlängert.

Der neue Kontrakt des 16 Jahre alten Mittelstürmers gilt bis zum 30. Juni 2027, wie die Rheinländer am Dienstag mitteilten. Stepanow erzielte in dieser Saison in der U17-Bundesliga West in 16 Spielen bislang neun Tore. Er war im Sommer aus dem Nachwuchs des ukrainischen Spitzenclubs Schachtar Donezk zu Bayer 04 gewechselt.