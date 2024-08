WDR-Sport Leverkusen spielt im Topspiel gegen Leipzig mit Tah Stand: 30.08.2024 15:18 Uhr

Bayer-Trainer Xabi Alonso hat in der Personalie "Tah" einen Tag vor dem Topspiel gegen Leipzig endlich Gewissheit. Der Abwehrspieler bleibt in Leverkusen.

Nationalverteidiger Jonathan Tah wird am Samstag im Bayer-Trikot auf dem Platz stehen, wenn Leverkusen am Abend (18.30 Uhr) RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga zum Spitzenspiel des 2. Spieltages empfängt.

Alonso ist erleichtert, dass Tah bleibt

Bayer-Trainer Xabi Alonso ist erleichtert, nachdem lange über einen Wechsel Tahs zu Rekordmeister Bayern München spekuliert wurde: "Jetzt ist klar, mit welchen Spielern wir bis zur Winterpause gehen. Was passiert ist, ist egal, wir schauen nur nach vorne."

Es wird wie ein Champions-League-Spiel. Wir müssen alles geben, um eine Chance zu haben.

Bayer-Coach Xabi Alonso zum Spiel gegen Leipzig

An der Bedeutung von Tah für das Team und an dessen Professionalität hat der Spanier keinen Zweifel: "Er ist 100-prozentig fit und bereit. Er war schon im Pokalspiel in Jena unser bester Spieler. Er spielt von Beginn an." Die Partie gegen Leipzig sei eine "knifflige Aufgabe" gegen einen "sehr guten Gegner mit großer individueller Qualität".

Kovar vertritt Hradecky erneut im Tor

Somit steht der Kader nach dem Abgang von Odilon Kossounou zu Atalanta Bergamo und dem Zugang von Nordi Mukiele, der von Paris Saint-Germain an den Rhein wechselt und am Samstag schon auf seinen früheren Club aus Leipzig trifft.

Alonso bestätigte, dass Mukiele nach zwei Tagen Training auf jeden Fall zum Kader zählt. Noch nicht wieder dabei ist der erkrankte Torhüter Lukas Hradecky, der erneut von Matej Kovar vertreten wird.