WDR-Sport Leverkusen gibt Torhüter Pentz ab Stand: 10.06.2024 13:03 Uhr

Bayer Leverkusen und Torhüter Patrick Pentz gehen ab der neuen Saison endgültig getrennte Wege. Wie der Double-Sieger am Montag (10.06.2024) mitteilte, wechselt der österreichische Nationalspieler zu Bröndby IF.

Dorthin hatte ihn Bayer bereits in der vergangenen Saison verliehen, der 27-Jährige hatte sich dort zur Nummer 1 entwickelt. Bei der EM in Deutschland steht Pentz im Kader der österreichischen Nationalmannschaft.

"Patrick hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich und bei Bröndby letztlich genau das bekommen, was er sich erhofft hatte: Viel Spielzeit und einen EM-Kaderplatz in der österreichischen Nationalmannschaft", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes. Pentz' Vertrag in Leverkusen lief noch bis zum 30. Juni 2025.

In 17 Liga-Spielen für Bröndby kassierte der 27-Jährige nur 14 Gegentore und damit die wenigsten in Dänemarks Oberhaus. Am Ende der Saison verpasste der Klub die Meisterschaft nur um einen Punkt hinter dem FC Midtjylland.