WDR-Sport Leverkusen gegen Gladbach: Duell der Gegensätze mit zwei Rückkehrern

Die Vorzeichen vor dem Topspiel zum Rückrunden-Auftakt zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach könnten kaum unterschiedlicher sein.

Während die Borussia mit zwei Niederlagen in das neue Jahr gestartet und am Dienstag beim 1:5 in Wolfsburg gehörig unter die Räder geraten ist, hat Leverkusen die starke Form über den Jahreswechsel mitgenommen und eilt weiter von Sieg zu Sieg.

Tah wieder dabei, Boniface noch nicht

Der 1:0-Heimerfolg gegen den 1. FSV Mainz 05 unter der Woche war der zehnte Pflichtspielsieg in Serie für den deutschen Meister, gegen Gladbach soll der elfte Streich folgen, um weiter im Rennen um die Titelverteidigung zu bleiben. "Wir fühlen uns gut", sagte Trainer Xabi Alonso am Freitag. "Die Vorfreude auf die Rückrunde ist groß."

Im rheinischen Duell mit Mönchengladbach kann der Spanier wieder auf Abwehrchef Jonathan Tah bauen, der gegen Mainz noch mit einer Erkältung passen musste. Torjäger Victor Boniface wird dagegen auch am Samstag noch nicht wieder im Kader stehen. "Seine Entwicklung ist gut, er hat ein bisschen trainiert", sagte Alonso: "Er braucht noch Zeit, um fitter zu werden."

Der Nigerianer fehlt seit Anfang November mit einer Oberschenkelverletzung, kurz vor Weihnachten hatte Boniface erstmals wieder mit der Mannschaft trainiert. Es gebe nun aber "die Möglichkeit", dass der Stürmer in der nächsten Woche zurückkehre, betonte Alonso. Am kommenden Dienstag ist die Werkself dann in der Champions League bei Atletico Madrid zu Gast.

Alonso warnt vor Verkehrschaos

Damit seine Spieler am Samstagabend auch alle mitwirken können und nicht verkehrsbedingt das Spiel verpassen, habe Alonso seine Spieler über die aktuelle Sperrung der Autobahn rund um das Stadion informiert. "Es gibt vielleicht ein bisschen Chaos, das ist nicht nur in diesem Teil von Nordrhein-Westfalen so. Es gibt immer ein bisschen zu viele Baustellen", sagte Alonso.

Im Spiel gegen Borussia Dortmund zum Jahresauftakt hatte Verkehrschaos einen Startelf-Einsatz von Nationalspieler Florian Wirtz verhindert. Alonso hatte den 21-Jährigen für die erste Halbzeit auf die Bank gesetzt, nachdem er auf einer Brücke im Stau gestanden hatte und daher zu spät zum Team gestoßen war. Auch der defensive Mittelfeldspieler Exequiel Palacios war vom Stau betroffen und wurde seinerzeit erst in der Schlussphase eingewechselt.

Die Fohlen will der Bayer-Coach trotz der schlechten Ergebnisse zuletzt nicht unterschätzen. "Unsere Gegner können gut verteidigen und zeigen gute Disziplin, gehen aber auch gut mit dem Ball", so Alonso. Gladbach habe unter dem Ex-Leverkusen-Trainer Gerardo Seoane "eine gute Entwicklung gemacht, also müssen wir da intelligent mit viel Kontrolle spielen".

Gladbach wieder mit Kleindienst

Auch die Borussia kann im Duell mit Leverkusen wieder auf einen wichtigen Rückkehrer bauen. Nationalstürmer Tim Kleindienst hat sich nach auskurierten Magen-Darm-Beschwerden, die ihm einen Einsatz in Wolfsburg verwehrten, wieder fit gemeldet.

Ebenfalls wieder einsatzbereit ist nach einem Muskelfaserriss auch der französische Mittelfeldspieler Nathan Ngoumo, der genau wie Kleindienst am Mittwoch wieder mittrainiert habe. Offensivspieler Franck Honorat werde dagegen "bis auf Weiteres mit einer Fußverletzung ausfallen", erklärte der Schweizer. "Es ist etwas schlimmer als anfangs angenommen. Wir können aktuell noch nichts über die Ausfallzeit sagen, weil wir noch auf weitere Bilder warten müssen."

Seoane bewahrt die Ruhe

Von unruhigen Zeiten will Seoane trotz des verpatzten Starts ins Jahr nach dem 1:5 gegen den VfL Wolfsburg und der Niederlage gegen Rekordmeister Bayern München (0:1) bislang noch nichts wissen. "Wir als sportlich Verantwortliche bewahren die Ruhe. Das ist wichtig", erklärte der 46-Jährige. "Gegen Bayern waren wir defensiv sehr stabil. In Wolfsburg haben wir viel mehr Spielanteile gehabt, uns fehlte aber die Durchschlagskraft. Wir nehmen aus beiden Spielen auch Positives mit."

