51. Joa, es geht gemächlich zu in der BayArena. Die Gäste sind hochkonzentriert in der Defensive, womit sie Leverkusen ganz gut vom Tor fernhalten. Außerdem wird weiterhin munter nach vorne geschoben, sobald die Werkself nach hinten spielt.

48. Auf der anderen Seite möchte Tella vors Tor flanken, spielt jedoch über Freund und Feind hinweg ins Aus.

47. Halbrechts wird Kleindienst auf die Reise geschickt. Hincapié kann er abschütteln, allerdings verspringt ihm vor Tah der Ball. Dadurch spielt er sich selbst in die Hacken und die Kugel springt ins Toraus.

46. Die zweite Halbzeit beginnt. Keine Wechsel wurden vermeldet, allerdings musste Leverkusen verletzungsbedingt bereits Terrier austauschen. Für ihn war in der 8. Minute Piero Hincapié gekommen.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 führt Bayer Leverkusen zur Pause gegen Borussia Mönchengladbach! Die Gäste spielen hier eine sehr vernünftige Partie, machen defensiv viel richtig, schieben regelmäßig hinten raus, aber müssen sich bis hierhin doch der Klasse der Werkself geschlagen geben. Für Leverkusen startete das Spiel mit einem Schrecken, denn Terrier verletzte sich und musste in der 8. Minute ausgewechselt werden. Davon ließ man sich aber nicht aus der Ruhe bringen, suchte geduldig nach der Lücke und belohnte sich nach schnellem Umschalten. Florian Wirtz vollendete mit klasse Einzelleistung den Angriff zum 1:0, dem die Fohlen jetzt also hinterherlaufen.

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Einen Ballverlust von Andrich kann die Borussia nicht für sich nutzen. Der Pass raus auf Kleindienst gerät zu weit, weshalb er nach links ausweichen muss und an der Grundlinie schließlich den Ball verliert.

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

43. Jetzt darf Leverkusen mal wieder per Ecke. Grimaldo legt sich das Spielgerät zurecht, dass am ersten Pfosten verlängert wird und hinten bis zum Seitenaus rollt.

40. Tella werkelt am Traumtor! Eine zu kurze Kopfballabwehr nimmt er an und zimmert das Leder dann haarscharf über den linken Winkel hinweg!

39. Die Ecke ist gefährlich! Am ersten Pfosten verpassen die hochspringenden Spieler, sodass der Ball von Andrich relativ deutlich links nebens Tor prallt. So einer kann auch mal ins eigene Tor fallen.

38. Über rechts schiebt Lainer einen Angriff der Fohlen an. Seine Flanke auf den zweiten Pfosten köpft Arthur zur Ecke ins Aus.

36. Es sieht nicht so aus, als wolle sich die Werkself jetzt zurückziehen. Zumindest wird weiter der Ball in den eigenen Reihen gehalten.

32. Florian Wirtz Leverkusen Tooor für Bayer Leverkusen, 1:0 durch Florian Wirtz

Auf einmal führt die Werkself! Arthur erobert den Ball an der Mittellinie, sodass Xhaka halblinks Wirtz auf die Reise schicken kann. Dem läuft noch Itakura entgegen, doch der Japaner wird kurzerhand getunnelt, damit Wirtz frei aufs Tor zulaufen kann. Flach vollendet der Spielmacher ins rechte Eck und schickt Nicolas dabei sogar noch ins linke!

29. Auch dank zweier Fouls der Werkself bekommt Gladbach etwas Ruhe ins eigene Spiel, darf mal selbst aufbauen und die Kugel laufen lassen.

27. Etwas überhastet zieht Tapsoba aus zweiter Reihe ab. Dabei hat er noch starke Rücklage und hebt das Leder auf die Tribüne.

25. Immer wieder wird Schick mit Flanken gesucht. Diesmal ist es wieder Grimaldo, der das Leder auf die Stirn des Tschechen zirkelt, doch unter Bedrängnis köpft Schick direkt in die Arme des Schlussmanns.

24. Tief fliegt der Ball in den freien Raum vor Kleindienst. Da passt allerdings Tah auf, schiebt sich vor den Stürmer und spielt sicher zurück zu Lukáš Hrádecký.

23. Wirtz schlägt eine Ecke von links in den Sechzehner, wo die Gladbacher zumindest für den Moment klären.

21. Nächste Chance für Bayer 04. Grimaldo schickt Wirtz links in den Strafraum an die Grundlinie. Dessen Pass wird zwar geblockt, springt allerdings in den Rückraum auf den linken Fuß von Andrich. Der probiert es mit Gefühl, schießt aber nur ans Gestänge links hinterm Tor.

20. Die Lautstärke der Gladbach-Fans ist schon beachtlich. Gegen die andauernden "VfL"-Rufe kommt der Anhang der Leverkusener im Moment nicht an.

18. Nicolas ist zur Stelle, als Wirtz den Ball in die Mitte zum einlaufenden Arthur Augusto spielt. Vor dem Brasilianer wirft sich der Schlussmann auf den Ball.

17. Allmählich lenkt die Partie in die erwarteten Bahnen ein. Die Gäste müssen sich weit zurückziehen, um die Lücken zu schließen, die sich die Werkself erspielen will.

15. Mit gefühlvoller Flanke bedient Wirtz rechts am Fünfer Schick. Gegen Ullrich springt aber nur eine Ecke heraus.

13. Ein bisschen Aufregung im Stadion, nachdem Sander Florian Wirtz stempelt und ohne Verwarnung davon kommt. Harm Osmers belässt es bei einigen mahnenden Worten.

12. Gute Ecke der Gladbacher! Am ersten Pfosten verlängert Itakura auf den zweiten Pfosten. Da läuft Čvančara ein, doch lässt sich vom Luftloch von Arthur irritieren. Von seinem Bein springt die Kugel links vorbei.

10. Von der rechten Seite flankt Grimaldo auf den zweiten Pfosten. Da setzt sich Schick etwas ab, doch kann die Kugel nur über den Scheitel ins Toraus rutschen lassen.

8. Alonso hatte zunächst eine Viererkette aufs Feld geschickt. Das hat sich mit der Auswechslung von Terrier erledigt. Mit Hincapié wird jetzt wieder eine Dreierkette gestellt.

8. Piero Hincapié Leverkusen Einwechslung bei Bayer Leverkusen: Piero Hincapié

8. Martin Terrier Leverkusen Auswechslung bei Bayer Leverkusen: Martin Terrier

7. Unmittelbar nach der Aktion setzt sich Terrier auf den Boden. Beim Antritt ist der Franzose im Rasen hängengeblieben und hat sich offenbar schwerer verletzt. Gestützt von zwei Betreuern humpelt er vom Feld.

5. Plötzlich rauscht Schick an der Führung vorbei! Terrier schlägt eine halbhohe Flanke vors Tor, die der Tscheche knapp verpasst. Hinten muss Nicolas dennoch aufpassen, denn die Flanke droht ins lange Eck zu springen. Mit den Fingerspitzen kratzt er das Leder heraus!

3. Viel ist noch nicht, wenn man's mal so platt ausdrücken will. Bislang hat Gladbach ziemlich entschlossen verteidigt, hat sich nicht zu weit zurückgezogen, aber auch nicht das große Pressing ausgerufen. Damit halten sie die Partie im Mittelfeld.

1. Die Borussia aus Mönchengladbach stößt an. Die Kugel rollt in Leverkusen. Und ab geht die wilde Fahrt!

1. Spielbeginn

Bei eisigen Temperaturen und doch fantastischer Stimmung treten beide Teams hinaus auf den Rasen der BayArena. Es dauert nicht mehr lange!

Heute darf der Bremer Harm Osmers die Partie leiten. Für den international erfahrenen Schiedsrichter ist es das erste Spiel mit Leverkusener Beteiligung, seitdem er bei der Meisterfeier gegen Werder Bremen dabei war. Heute assistieren ihm Dominik Schaal und Stefan Lupp mit den Fahnen in den Händen.

Immerhin auf vier Positionen wechselt auch Gerardo Seoane, was aber vor allem mit der Leistung unter der Woche zu tun haben dürfte. Nach der 5:1-Klatsche beim VfL Wolfsburg müssen Luca Netz, Joe Scally, Kevin Stöger und Alassane Pléa erstmal von der Seitenlinie aus zuschauen. Dafür dürfen Stefan Lainer, Lukas Ullrich, Philipp Sander und Tim Kleindienst starten. Letzterer fiel zuletzt wegen einer Magen-Darm-Grippe aus.

Xabi Alonso rotiert am Ende dieser englischen Woche munter durch. So müssen Matěj Kovář, Piero Hincapié, Nordi Mukiele, Jeremie Frimpong, Aleix García und Exequiel Palacios erstmal die Bank wärmen. Dafür starten Lukáš Hrádecký, Arthur Augusto, Álex Grimaldo, Robert Andrich, Martin Terrier, Nathan Tella. Eine Achse zieht sich aber von hinten nach vorne durch. Tah und Tapsoba regeln die Abwehr, Xhaka organisiert das Mittelfeld, Wirtz leitet die Angriffe ein und Schick vollendet.

Im vergangenen August kam Gladbach schon verdammt nah an eine kleine Überraschung heran. Die bis dahin noch praktisch unbesiegbaren Leverkusener gingen zwar durch Granit Xhaka und Florian Wirtz mit 0:2 in Führung, im zweiten Durchgang schlugen Nico Elvedi und Tim Kleindienst allerdings zurück. Viel Zeit sollte danach eigentlich nicht mehr sein, aber Robert Schröder gab zehn Minuten Nachspielzeit, in der die Werkself noch einen Elfmeter herausholte. Wirtz traf im Nachschuss und besorgte einen äußerst glücklichen Sieg.

Auf der anderen Seite muss Borussia Mönchengladbach aufpassen, dass man nicht den Anschluss nach oben verliert. Nach zwei Niederlagen zum Jahresauftakt sind die Fohlen nur noch Tabellenelfter. Besonders viel Druck von hinten kommt noch nicht, aber warum denn nicht selbst Druck aufbauen? Mit einem Sieg würde man schließlich nicht nur ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz senden, sondern auch bis auf einen Punkt an die internationalen Ränge heranrücken.

Die Aufholjagd ist in vollem Gange. Zweimal durfte Bayer Leverkusen in diesem Jahr schon Druck auf die Bayern aufbauen, zweimal parierte der Rekordmeister. Heute durften mal die Münchner vorlegen, siegten gegen den VfL Wolfsburg, und so müssen jetzt die Rheinländer nachziehen. Bei einer Niederlage beträgt der Rückstand auf den Tabellenführer bereits sieben Punkte, außerdem drückt Eintracht Frankfurt von hinten. Ein Sieg wäre also wichtig.