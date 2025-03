WDR-Sport Letztes Bundesligaspiel von Timo Boll - winkt eine Aufgabe beim BVB? Stand: 28.03.2025 13:24 Uhr

Borussia Dortmund hat rund um das letzte Bundesliga-Punktspiel von Borussia Düsseldorfs Idol Timo Boll besondere Pläne mit seinem Edelfan.

Auf Borussia Düsseldorfs Idol Timo Boll wartet rund um sein letztes reguläres Punktspiel in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) am Samstag (18.00 Uhr) ausgerechnet gegen die Farben seines Fußball-Herzensvereins Borussia Dortmund der erste Brückenschlag in sein künftiges Dasein als Privatier.

Am Borsigplatz ist der BVB-Edelfan für eine Repräsentationsaufgabe bei den Westfalen im Gespräch. Boll, der mit Düsseldorf die Play-off-Teilnahme bereits sicher hat, hält sich allerdings noch zurück.

Boll bestätigt Kontakt zum BVB

"Ich würde gerne einmal in die Strukturen eines großen Fußballklubs hineinschnuppern", erklärte 44-Jährige auf SID-Anfrage: "Da wäre der BVB für mich die erste Adresse, und es gibt auch schon erste Kontakte hierzu." Tatsächlich scheinen die Gespräche zwischen Boll und der obersten BVB-Spitze bereits zu konkreten Ergebnissen geführt zu haben.

SID-Informationen zufolge planen die Westfalen für das das Bundesliga-Spiel ihrer Fußballer am Sonntag gegen den FSV Mainz 05 die Vorstellung der ehemaligen Nummer eins der Tischtennis-Welt als neuen BVB-Repräsentanten für Asien. Dortmunds Tischtennis-Chefin Ursula Reitemeyer hält das Projekt für geradezu logisch.

Große Bekanntheit Bolls in Asien

"Timo ist ja in Asien und besonders in China wohl bekannter als fast jeder Fußballer", sagte die Philosophie-Professorin dem SID zur Aussicht auf den prominenten Vereinskollegen. Boll darf sich auf ein besonderes Abschieds- und Willkommensgeschenk der Dortmunder zugleich freuen: Die 80.365 Zuschauer in der ausverkaufen Arena bedeuten für den zweimaligen WM-Dritten die größte Kulisse seiner fast drei Jahrzehnte langen Laufbahn bei einem persönlichen Einzelauftritt.

Tags zuvor schon dokumentiert die Vereinsführung ihre Wertschätzung für Bolls bisherige Lebensleistung und besonders auch ihre Hoffnungen auf einen Imagetransfer des populären Rekordeuropameisters auf den BVB gleichermaßen: Klubchef Hans-Joachim Watzke und Geschäftsführer haben für das Gastspiel ihres Mitarbeiters in spe ihren Besuch an der Box ankündigen lassen.

Boll beschert dem BVB bei dem nur noch statistisch relevanten Spiel auch gleich einen Rekord: 1000 Zuschauer in der binnen drei Tagen ausverkauften Halle bedeuten den höchsten Besuch in der fast 80-jährigen Geschichte der BVB-Tischtennisabteilung.

Bolls Erlebnisse im Fußball

2003: Timo Boll mit BVB-Schal

Die wesentlich größere Fanschar bei seiner sonntäglichen Stadion-Visite dürfte für Boll außer ein Erlebnis auch die Erweckung von Erinnerungen sein. "Ich habe einmal nach einem Turnier in Frankfurt Chinas damaligen Weltranglistenersten und meinen Freund Fan Zhendong nach Dortmund mitgenommen, um ihm das Spektakel im Stadion einmal zu zeigen", erzählt Boll.

Doch dem vierfachen Olympia-Medaillengewinner, den auch Düsseldorf über sein Karriereende hinaus an sich binden will, fallen zu Dortmunder Stadionbesuchen auch schmerzhafte Erfahrungen ein. Beim Revierderby des BVB 2008 gegen Schalke 04, erinnert sich Boll, "war ich mit meinem Doppelpartner und Schalke-Fan Christian Süß beim Spiel, als Dortmund ein 0:3 aufgeholt hat. Beim Jubelsprung über das 3:3 kurz vor Schluss habe ich allerdings leider einen Muskelfaserriss erlitten und bin wochenlang ausgefallen."

