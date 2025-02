Handball Bundesliga Lemgo und Gummersbach siegen Stand: 27.02.2025 21:36 Uhr

Der VfL Gummersbach feiert den vierten Pflichtspiel-Sieg in Serie. Auch der TBV Lemgo Lippe war erfolgreich.

Der VfL Gummersbach hat nur 48 Stunden nach dem Sieg in der European League auch in der Handball-Bundesliga gewonnen. Beim HSV Hamburg gab es am Donnerstag ein 37:30 (18:14) und damit den vierten Pflichtspiel-Erfolg hintereinander. In der Tabelle verbesserte sich Gummersbach vorerst auf Platz acht.

Gegenstöße helfen Gummersbach

Der VfL war auch im vierten Spiel innerhalb von neun Tagen von Beginn an hellwach. In der ersten Viertelstunde zeigte sich der HSV durchaus gleichwertig, dann jedoch gelang den Gummersbachern ein Drei-Tore-Lauf. Tor für Tor setzte sich der VfL auf fünf Treffer Vorsprung ab.

Zu oft kassierten die Gastgeber vor allem durch schnelle Gegenstöße einfache Gegentore. Unzufrieden war damit auch HSV-Trainer Torsten Jansen, der im Time-out sein Team wachrüttelte: "Die haben vor zwei Tagen gespielt, also was passiert hier? Da müssen wir auch mal die Beine in die Hand nehmen nach hinten!" Im Anschluss verkürzte Hamburg noch um einen Treffer - mit 18:14 für den VfL ging es in die Pause.

Entscheidung fünf Minuten vor Schluss

Die zweite Hälfte startete mit einer komplett anderen Spielverteilung: Der HSV war plötzlich deutlich besser als Gummersbach und robbte sich wieder zurück in Reichweite. Nach zehn Minuten war Hamburg nur zwei Treffer hinten. Doch dann zeigte der schon in Halbzeit eins starke Dominik Kuzmanovic zwei starke Paraden - doch biss sich Hamburg fest. Der VfL schaffte es vorerst nicht, sich auf mehr als maximal drei Tore abzusetzen.

Fünf Minuten vor dem Ende schien die Gegenwehr der Gastgeber jedoch gebrochen - zwei Tore durch einen schnellen Gegenzug sorgten dafür, dass der VfL mit fünf Toren Vorsprung führte. Die vermeintliche Vorentscheidung zwang HSV-Trainer Jansen zu einer Auszeit. Zurück kam seine Mannschaft aber nicht mehr, der Erfolg des VfL blieb ungefährdet.

Lemgo Lippe siegt ebenfalls

Der TBV Lemgo Lippe konnte seine Bundesligapartie beim TVB Stuttgart ebenfalls gewinnen und bleibt als Neunter den Gummersbachern auf den Fersen. Beim 26:23 (13:13) waren fast zehn torlose Minuten der Gastgeber im zweiten Durchgang entscheidend für das Spiel. In dieser Phase setzte sich der TBV auf insgesamt fünf Tore ab und gab diesen Vorsprung bis zur Schlusssirene nicht mehr her.

