WDR-Sport Leichtatletik-DM: Titel für Klein und Bremm - Voigt Zweiter

Bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik haben sich Hanna Klein (LAV Stadtwerke Tübingen) und Florian Bremm (LSV Hächstadt/Aisch) die ersten Titel gesichert.

Klein siegte am Freitagabend in Braunschweig über 5.000 Meter überlegen in 15:11,83 Minuten vor ihrer Teamkollegin Evan Dieterich (15.30,28) und Svenja Pingpank (Hannover Athletics/16:05,03). Annasophie Drees vom TSV Bayer 04 Leverkusen belegte in 16:23,23 Minuten den sechsten Rang.

Bei den Männern krönte sich Forian Bremm in 13:38,43 Minuten zum Sieger. Der 10.000-Meter-Spezialist Nils Voigt vom TV Wattenscheid 01 wurde in 13:41,21 Minuten Zweiter, knapp vor Davor Aaron Bienenfeld (SSC Hanau-Rodenbach/13:41,89).

Die deutsche Rekordhalterin Klosterhalfen hatte die Titelkämpfe, die auch als Olympia-Qualifikation dienen, wegen der Folgen eines Infekts abgesagt. Die 27-Jährige, die 2022 Europameisterin über 5.000 Meter wurde, verpasst auch die Olympischen Spiele in Paris.