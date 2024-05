WDR-Sport Landespokalfinale: RWE gegen RWO erneut an der Hafenstraße Stand: 01.05.2024 11:03 Uhr

Das Endspiel um den Niederrheinpokal des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) der Saison 2023/2024 zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen findet im Stadion an der Hafenstraße in Essen statt.

Die Neuauflage des Finales des vergangenen Jahres findet damit laut einer Mitteilung des FVN von DIenstag erneut an der Hafenstraße statt. 2023 hatte RWE mit 2:0 gewonnen und damit zum zehnten Titel den Titel gewonnen. RWO holte den Landespokal bisher dreimal.

Finaltag der Amateure live im Ersten und im Livestream

Der "Finaltag der Amateure" ist die große Bühne für den "kleinen Fußball": Im Ersten und im Livestream bei sportschau.de gibt es am Samstag, den 25. Mai, wieder von 11.30 Uhr bis 19 Uhr alle 21 Endspiele der Landesverbände zu verschiedenen Anstoßzeiten in mehreren Konferenzen zu sehen.

So auch die Partie im Niederrhein, jedoch stehen hinter der Austragung an diesem Tag noch Fragezeichen. Der Grund: Rot-Weiss Essen besitzt die Chance, in der Abschlusstabelle der 3. Liga den dritten Platz zu belegen und damit die Relegation um den Zweitliga-Aufstieg zu erreichen.

Termin unsicher wegen Essener Relegationschancen

Hin- und Rückspiel in der Relegation sind für den 24. und 28. Mai angesetzt. Diese Termine würde nur dann verschoben werden, sollte Zweitligist 1. FC Kaiserlautern der Relegationsgegner sein: Die "roten Teufel" stehen im DFB-Pokalfinale, das auf den Abend des 25. Mai angesetzt wurde.

Bei allen anderen Relegationsgegnern aber wären der 24. und 28. Mai als Speltage gesetzt, eine Austragung des Niederrheinpokal-Endspiels am 25. Mai wäre damit ausgeschlossen. Eine Verlegung auf den 1. Juni wäre damit notwendig. Die Entscheidung, ob Essen die Relegation erreicht, fällt möglicherweise erst am letzten Drittliga-Spieltag am 18. Mai.

Zu viele Termin-Eventualitäten im Oberhausener Stadion

Weitere noch nicht feststehende Termine, die das Stadion in Oberhausen betreffen, haben für die Finalaustragung in Essen gesprochen. So hat sich Rot-Weiß Oberhausen mit dem Stadion Niederrhein für die Austragung des Endspiels um die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft (30. Mai/2.Juni) beworben.

Sollte die U 19 von Borussia Dortmund das Endspiel erreichen, würde der BVB in Oberhausen spielen. Der geplante Final-Termin ist der 2. Juni. Ob die U 19 der Borussia in das Endspiel einzieht, entscheidet sich am 19. Mai, also nur sechs Tage vor dem „Finaltag der Amateure“. Zudem würde sich ein Finalspiel mit Dortmunder Beteiligung auf den 30. Mai vorgezogen werden, sollten gleichzeitig die BVB-Profis das Endspiel der Champions League erreichen.

FVN: "Hafenstraße als einzige Option"

Falls RWE die 3. Liga tatsächlich als Tabellendritter abschließt und das Niederrheinpokal-Finale damit verlegt werden muss, kann im Stadion Niederrhein am Ausweichtermin 1. Juni folglich nicht gespielt werden, da sich die vorbereitenden Maßnahmen für das U 19-Finale und das Niederrheinpokal-Endspiel überschneiden würden.

"Das Stadion an der Hafenstraße in Essen ist damit die einzige Option für die Durchführung des Niederrheinpokal-Endspiels", heißt es in der Mitteilung des Landesverband.