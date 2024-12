WDR-Sport Ladies in Black Aachen und USC Münster verlieren deutlich Stand: 04.12.2024 21:41 Uhr

Die Ladies in Black Aachen haben in der Volleyball-Bundesliga am Mittwochabend gegen den SC Potsdam verloren. Auch der USC Münster unterlag Stuttgart deutlich.

Aachen verlor am 11. Spieltag deutlich in Potsdam 0:3 (20:25, 15:25, 17:25) und war in jedem Satz klar unterlegen.

Ähnlich erging es Münster in Stuttgart. Der USC verlor ebenfalls 0:3 (11:25, 15:25, 19:25).

Aachen und Münster stehen nach zehn Spielen weiter bei nur zwei Siegen und stehen in der Tabell auf Rang sieben und acht.