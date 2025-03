DEL-Playoffs Kölner Haie vergeben ersten Matchball Stand: 24.03.2025 21:54 Uhr

Die Kölner Haie haben den Sweep gegen die Fischtown Pinguins in den DEL-Playoffs verpasst und Spiel vier trotz einer frühen 2:0-Führung mit 2:5 verloren. Damit führen die Kölner in der Best-of-Seven-Serie nur noch mit 3:1.

Von Lukas Thiele

Gregor MacLeod (12.) und Juhani Tyrväinen (16.) brachten die Haie am Montag in ausverkaufter Halle in Führung. Ross Mauermann (24.), Christian Wejse (32.), Felix Maegaard Scheel (47.), Ziga Jeglic (54.) und Miha Verlic (60.) drehten die Partie für Bremerhaven.

Matchstrafe gegen Bremerhavens Vikingstad

Die Gäste erwischte den besseren Start in die Partie und agierte von Beginn an engagiert und zielstrebig. Doch dann schwächten sich die Gäste selbst. Markus Vikingstad ging einen Meter vor der Bande viel zu ungestüm ins Duell gegen Juhani Tyrväinen und checkte den Kölner von hinten um.

Der Finne blieb auf dem Eis liegen, konnte nach kurzer Behandlungspause aber weitermachen. Für Vikingstad galt das jedoch nicht. Die Schiedsrichter sprachen eine Disziplinarstrafe aus und schickten den Bremerhavener vom Eis (11.).

Für die Pinguins bedeutete das zusätzlich eine fünfminütige Unterzahl. Und das nutzten die Haie sofort. Gregor MacLeod hatte vor dem Slot alle Freiheiten und zog ab. Justin Schütz fälschte den Puck ins Bremerhavener Tor ab, offizieller Torschütze blieb jedoch MacLeod (12.).

Vier MInuten später nutzte der KEC die Überzahl gleich ein zweites Mal.Alexandre Grenier passte den Puck von der linken Seite scharf vor das Tor. Vom Schlittschuh Tyrväinens prallte die Scheibe ins Bremerhavener Tor. Die Schiedsrichter sahen keine aktive Bewegung des Finnen und gaben das Tor - 2:0 für Köln.

Bremerhaven trifft in Überzahl

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels musste dann KEC-Kapitän Moritz Müller wegen Hakens für zwei Minuten vom Eis. Und Bremerhaven kam in Überzahl wieder heran. Ross Mauermann fälschte einen Schuss von Phillip Bruggisser unhaltbar für KEC-Goalie Julius Hudacek zum 2:1 aus Kölner Sicht ab (24.).

Die Haie leisteten sich im zweiten Drittel viele Strafen. Die große Chacnce zum Ausgleich hatte Bremerhaven aber im Vier-gegen-Vier. Grenier spielte den Puck aus dem Angriffsdrittel blind zurück und so direkt auf den Schläger von Jan Urbas, der jedoch in Hudacek seinen Meister fand (31.).

Wenige Sekunden später musste Müller erneut für zwei Minuten vom Eis. Wieder hatte Urbas die große Chance auf den Ausgleich, wieder parierte Hudacek. Gegen den Nachschuss war der Slowake aber machtlos. Christian Wejse fälschte den Puck zum Ausgleich ins Haie-Tor ab (32.).

Pinguins drehen das Spiel

So ging es nach einem insgesamnt wilden zweiten Drittel ausgeglichen ins Schlussdrittel. Die Kölner Haie erarbeiteten sich Vorteile, konnten jedoch ein frühes Powerplay nicht nutzen. Und so drehte dann Bremerhaven das Spiel. Wejse brachte den Puck im Fallen vor das Tor, wo Felix Maegaard Scheel keinen Gegenspieler hatte und aus kurzer Distanz zum 2:3 aus Haie-Sicht traf.

Der KEC brauchte ein paar Minuten, um sich von dem Rückstand zu erholen, kamen dann jedoch wieder vor das Gäste-Tor. Was fehlten, waren die Abschlüsse. Stattdessen zeigte sich Bremerhaven auf der anderen Seite eiskalt. Ziga Jeglic traf traumhaft zum 2:4, indem er den Puck von rechts über die Schulter Hudaceks in den linken Winkel zimmerte (54.).

KEC-Trainer Kari Jalonen nahm in den Schlussminuten Hudacek vom Eis. Gebracht hat das aber nichts mehr. Stattdessen traf Miha Verlic in der letzten Minute ins leere Tor. Spiel fünf findet am Mittwoch (26.03.2025, 18.45 Uhr) in Bremerhaven statt.