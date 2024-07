WDR-Sport Köln schlägt Swansea im Test - Schalke mit Nullnummer Stand: 24.07.2024 21:07 Uhr

Der 1. FC Köln ist auch im vorletzten Testspiel der Vorbereitung auf die kommende Zweiliga-Saison ungeschlagen geblieben. Der FC Schalke 04 musste sich mit einem torlosem Remis begnügen.

Die Kölner schlugen am Mittwoch den englischen Zweitligisten Swansea City in Bad Waltersdorf mit 2:1 (2:1). Dabei ragte besonders Tim Lemperle heraus, der beide Kölner Tore erzielte (11., 14.). Für die Waliser traf Ben Cabango kurz vor der Pause (41.).

Die Kölner sind damit nach nun sechs Testspielen weiter ohne Niederlage (fünf Siege, ein Remis). Am 28. Juli steht das letzte Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Udinese Calcio an, ehe am 2. August (20.30 Uhr) beim Hamburger SV die neue Zweitliga-Saison beginnt.

Schalke mit Nullnummer gegen Enschede

Der FC Schalke 04 ist in seiner Generalprobe vor dem Zweitliga-Start dagegen ohne Sieg geblieben. In Marl trennte sich S04 torlos vom niederländischen Erstligisten Twente Enschede. Die Schalker schließen damit die Vorbereitung mit drei Niederlagen. einem Remis und drei Siegen ab. Schalke bestreitet sein erstes Saisonspiel am 3. August (20.30 Uhr) gegen Eintracht Braunschweig.