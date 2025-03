WDR-Sport Köln schlägt die Roosters und trifft auf Bremerhaven Stand: 05.03.2025 01:45 Uhr

Die Kölner Haie haben sich im vorletzten DEL-Hauptrundenspiel knapp gegen Iserlohn durchgesetzt. Der Playoff-Gegner für das Viertelfinale steht nun fest: Die Haie treffen auf Bremerhaven.

Am Veilchendienstag schlugen die Kölner vor 18.185 Zuschauern in der Lanxess-Arena Iserlohn leistungsgerecht mit 3:2 (1:2, 2:0, 0:0). Mit dem Schlusspfiff stand Kölns Platz in der Abschlusstabelle fest - unabhängig vom Ausgang des letzten Spiels beenden sie die Hauptrunde auf Rang sechs. In den Playoffs treffen die Kölner somit auf Bremerhaven, das sich den dritten Platz gesichert hat und diesen nicht mehr abgeben kann.

Iserlohn beendet die Saison hingegen auf Platz zwölf, nachdem man sich am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt sichern konnte. Das letzte Saisonspiel hat es dennoch in sich: Iserlohn empfängt Augsburg, den Tabellenvorletzten, der im Kampf um den Klassenerhalt dringend punkten sollte. In Düsseldorf, derzeit Tabellenletzter, werden sie allerdings auf Schützenhilfe vom NRW-Nachbarn hoffen.

Führung jeweils gedreht

Köln ging durch Maximilian Kammerer früh in Führung (2. Spielminute). Iserlohn drehte die Partie zwischenzeitlich durch einen Doppelplack von Taro Jentzsch (6. und 15.), doch Köln setzte wiederum nach und kam durch zwei Tore von Louis-Marc Aubry (26. und 36.) zurück. Im Schlussdrittel erspielten sich beide Mannschaften Chancen, es blieb aber beim knappen 3:2-Endstand.

