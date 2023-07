WDR-Sport Köln reist ohne Thielmann und Tigges ins Trainingslager Stand: 13.07.2023 18:59 Uhr

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln ist am Donnerstag (13.07.2023) ohne Jan Thielmann und Steffen Tigges ins achttägige Trainingslager nach Maria Alm gestartet.

Bis zum 21. Juli wird die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart in Österreich bleiben, um sich auf die Mitte August beginnende Saison vorzubereiten.

Mit dem Flugzeug ging es am Donnerstagvormittag zunächst nach Salzburg, von wo aus die Mannschaft weiter in das rund 60 Kilometer entfernte Maria Alm in der Region Hochkönig reiste. Das erste Training ist für Donnerstagnachmittag angesetzt.

Mit dabei ist der vereinslose Keeper Philipp Pentke, der sich bei den Kölnern fit hält und das Torhüter-Gespann komplettiert. Dagegen fehlt Thielmann, der mit einer schweren Muskelverletzung bis auf Weiteres ausfällt.

Tigges absolviert in Köln ein Aufbautraining nach seiner Schulter-Operation. Noah Katterbach laboriert noch an den Folgen seines Kreuzbandrisses.

Wiedersehen mit Podolski

Im Rahmen eines Mini-Turniers sind am 16. Juli auch zwei Testspiele geplant. Im Koasastadion in St. Johann treffen die Kölner zunächst um 15 Uhr auf Hannover 96 und um 16 Uhr auf den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze mit Lukas Podolski.