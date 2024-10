WDR-Sport Köln-Marathon 2024: Gewinner stehen fest Stand: 06.10.2024 17:20 Uhr

Nach dem Halbmarathon sind auch die letzten Läufer über die volle Distanz im Ziel: Die wichtigsten Informationen für den Marathon-Tag im Überblick.

Von Sissy Hertneck

Nach 2 Stunden, 12 Minuten und 37 Sekunden überquerte Demeke Tadesse aus Äthopien als Erster die Ziellinie beim diesjährigen Köln-Marathon. Zweiter wurde der Spanier Chakib Lachgar, als Dritter kam Adane Weletaw ebenfalls aus Äthopien ins Ziel. Bester Deutscher wurde Michael Wiegerling aus Frankfurt am Main. Mit 2 Stunden, 27 Minuten und 31 Sekunden kam er als Sechster ins Ziel.

Bei den Frauen kam die Äthiopierin Zinash Mekonnen nach 2 Stunden, 29 Minuten und 41 Sekunden als Erste ins Ziel. Zweite wurde Failuna Matanga aus Tansania. Beste Deutsche wurde Franziska Rennecke: Sie kam nach 2 Stunden, 49 Minuten und 6 Sekunden als Dritte ins Ziel.

Mehr als 30.000 Läufer und Läuferinnen

Der Marathon fand bereits in der 26. Ausgabe statt. Davon über 18.000 beim Halbmarathon. Gewonnen hatten dort Tom Förster bei den männlichen Läufern mit einer Zeit von einer Stunde, 4 Minuten und 36 Sekunden und Esther Pfeiffer bei den weiblichen Läuferinnen mit einer Zeit von einer Stunde, 9 Minuten und 49 Sekunden. Pfeiffer hatte bereits 2023 den Köln Marathon bei den Frauen gewonnen.

Ein Marathon und noch mehr

Beim Köln Marathon geht es für die Teilnehmer über eine 42 Kilometer lange Laufstrecke durch die Stadt. Dazu gibt es den Halbmarathon, einen Staffelmarathon, einen Schulmarathon und einen Kinderlauf.

Verlauf der Marathonstrecke

Start des Halbmarathons

Auch in diesem Jahr starteten die Läuferinnen und Läufer auf dem Ottoplatz in Deutz. Das Ziel befindet sich in der Komödienstraße. Dort endet die Strecke ganz in der Nähe des Kölner Doms. Dazwischen schlängelt sich die Laufstrecke unter anderem durch die Innenstadt und die Veedel Rodenkirchen, Lindenthal, Ehrenfeld und Nippes.

Die Teilnehmer des Halbmarathons laufen eine ähnliche, aber verkürzte Strecke und nicht bis nach Rodenkirchen und Nippes.

Einschränkungen beim Verkehr und den KVB

Die meisten Sperrungen entlang der Laufstrecke befinden sich in der Innenstadt, in Deutz, Bayenthal, Ehrenfeld, Lindenthal und in Sülz. Sie beginnen überwiegend am Sonntag um 6 Uhr und dauern noch bis 18 Uhr. Einige Strecken waren auch schon ab Samstag gesperrt, einige wenige sogar schon ab Freitagnachmittag. Stadteinwärts wird die Deutzer Brücke und stadtauswärts die Severinsbrücke gesperrt sein. Auf der Webseite des Köln Marathons werden alle Einschränkungen für den Verkehr angezeigt.

