WDR-Sport Iserlohn schlägt Lieblingsgegner Frankfurt

Iserlohn schlägt Lieblingsgegner Frankfurt Stand: 30.12.2023 21:16 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben sich nach sieben Niederlagen in Folge mit einem Heimsieg gegen die Löwen Frankfurt zurückgemeldet und das Jahr mit einem Sieg beendet.

Die Sauerländer setzten sich am Samstagabend vor 4.976 Fans in der ausverkauften Balver Zinn Arena mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) durch und feierten damit bereits den dritten Sieg im dritten Aufeinandertreffen mit den Hessen in dieser Spielzeit. Mit nur 26 Punkten aus 33 Spielen bleibt Iserlohn aber abgeschlagen Tabellenletzter.

Broda und Schiemenz ebnen den Weg

Die Roosters begannen die Partie mit viel Herz und purer Dominanz auf dem Eis, sehr zur Freude des lautstarken Publikums. Die Anfangsphase gehörte klar den Hausherren, die sich neben zahlreichen Chancen auch mit dem 1:0 durch John Broda dafür belohnten (4.). Iserlohn ließ den Gästen aus Frankfurt kaum Luft zum Atmen und erhöhte folgerichtig auf 2:0: Cedric Schiemenz erzielte in der 14. Minute sein fünftes Saisontor.

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels erhielten die Löwen ihr erstes Powerplay des Spiels, als Eric Cornel für einen Hohen Stock bestraft wurde. Iserlohn überstand die Unterzahl aber ohne Gegentreffer. Dennoch war der zweite Durchgang wesentlich ausgeglichener und auch ruppiger. Die Roosters behielten aber die Nerven und erhöhten in der 36. Minute durch Taro Jentzsch auf 3:0. Mit dieser komfortablen Führung ging es für die Roosters in das Schlussdrittel.

LeBlanc mit der Entscheidung

Kurz nach Beginn des letzten Spielabschnitts erhöhte Andrew LeBlanc auf 4:0 (42.) und sorgte so für die Vorentscheidung in dieser Partie. Die Löwen scheiterten danach noch einmal am Aluminium und leisteten sich ansonsten noch die eine oder andere Unterzahlsituation, die Iserlohn aber nicht für einen fünften Treffer nutzen konnte. Roosters-Goalie Andreas Jenike konnte sich dagegen mit einigen guten Paraden ein Shutout sichern.