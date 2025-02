WDR-Sport Iserlohn schießt DEG auf letzten Platz - Köln verspielt 2:0 Stand: 14.02.2025 21:57 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben sich mit einem Sieg im Kellerduell gegen die Düsseldorfer EG wieder etwas Luft im Abstiegskampf verschafft.

Die Sauerländer setzten sich am Freitagabend in eigener Halle deutlich mit 6:3 (2:0, 3:2, 1:1) durch und zogen in der Tabelle an Düsseldorf vorbei auf Platz zwölf. Die DEG bleibt bei 42 Punkten und ist nun neues Schlusslicht, weil die Augsburger Panther in Frankfurt punkten konnten.

Düsseldorf beginnt gut, aber Iserlohn macht die Tore

Die DEG war zu Beginn das gefährlichere Team, konnte eine erste Überzahl aber nicht nutzen und kassierte im ersten Iserlohner Powerplay das 0:1 durch Christian Thomas (6.). Danach erhöhten die Gäste weiter den Druck, brachten den Puck aber nicht im gegnerischen Tor unter. Stattdessen schlugen die Roosters bei einem Konter eiskalt durch Taro Jentzsch zum 2:0 zu (17.).

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels nutzte Iserlohn ein Powertplay zum 3:0 durch Tyler Boland (23.). Die Antwort der DEG ließ diesmal aber nicht auf sich warten. Nur acht Sekunden später erzielte Tyler Gaudet trotz Unterzahl das erste Düsseldorfer Tor des Abends (24.). Aber die größte Zielgenauigkeit blieb bei den Roosters. In der 28. Minute erhöhte Jacob Vitanen auf 4:1, zwei Minuten später ließ Shane Gersich das 5:1 folgen (30.). Der DEG gelang kurz vor dem Ende des Spielabschnitts noch der zweite Treffer (39.).

Im Schlussdrittel ließ Iserlohn nichts mehr anbrennen und kam noch zum 6:2 durch Bolands zweiten Treffer des Abends (51.). Die DEG konnte durch Laruin Braun noch ein wenig Ergebniskosmetik betreiben (59.). Am Ende stand im zweiten Spiel unter Headcoach Franz-David Fritzmeier, der vergangene Woche das Amt des entlassenen Doug Shedden übernommen hatte, ein wichtiger und klarer Heimsieg.

Köln verliert trotz Zwei-Tore-Führung

Die Kölner Haie mussten bei den Straubing Tigers ihre zweite Niederlage in Folge einstecken. Die Haie verloren trotz zwischenzeitlicher 2:0-Führung noch mit 3:4 (1:0, 2:2, 0:2).

Das erste Drittel gehörte optisch zwar klar den Hausherren, die auf 21:9 Schüsse kamen, den einzigen Treffer in den ersten 20 Minuten erzielten aber die Gäste aus der Domstadt. Justin Schütz war in der 11. Minute der Torschütze des 1:0 für die Haie. Tim Wohlgemuth erhöhte zu Beginn des zweiten Drittels auf 2:0 für den KEC (22.), der sich kurz darauf in Unterzahl aber den Anschlusstreffer der Tigers durch Danjo Leonhardt einfing (24.). Mit dem zweiten Tor von Schütz gingen die Kölner erneut mit zwei Treffern in Führung (30.), aber wieder gelang Straubing durch Marcel Brandt der Anschlusstreffer in Überzahl (36.).

Die Hausherren blieben das dominante Team und kamen in der 51. Minute zum überfälligen Ausgleichstreffer zum 3:3 durch Michael Clarke. 32 Sekunden vor dem Ende gelang Justin Braun der Siegtreffer für die Tigers (60.).

Rheinderby am Sonntag

Am Sonntag (16.02.2025/16.30 Uhr) geht es mit dem Rheinderby zwischen den Köln und Düsseldorf weiter. Iserlohn ist am Abend beim ERC Ingolstadt zu Gast (19.15 Uhr).