WDR-Sport Iserlohn Roosters verlängern mit Eric Cornel

Die Iserlohn Roosters haben mit Eric Cornel ihrer erste Importstelle für die kommende Saison besetzt.

Wie die Sauerländer am Montag mitteilten, wurde der Vertrag mit dem Center, der 2021 nach Iserlohn kam, verlängert. Der 28-jährige Kanadier geht damit in seine fünfte Spielzeit am Seilersee. In den bisherigen Spielzeiten kam er in 248 Partien auf 148 Scorerpunkte.

"Corny ist ein absoluter Fixpunkt in unserer Mannschaft. Er ist für viele Belange des Spiels und außerdem auch als Persönlichkeit in der Kabine ungemein wichtig. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir uns einigen konnten und dass er auch in der kommenden für die Roosters spielt", sagte Roosters-Sportdirektor Franz-David Fritzmeier.

