WDR-Sport Iserlohn gelingt Auswärtssieg bei den Haien Stand: 19.01.2025 18:51 Uhr

Die Iserlohn Roosters haben mit einem Auswärtssieg bei den Kölner Haien ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt.

Die Iserlohner siegten am Sonntag überraschend hoch mit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) bei den Haien und holten drei wichtige Zähler im Abstiegskampf, zumal auch Konkurrent Düsseldorf an diesem Spieltag mit einem 4:1-Erfolg beim EHC München auftrumpfte und Schlusslicht Augsburg 0:2 in Wolfsburg verlor.

Die Kölner Haie machten vor eigenem Publikum von Beginn an das Spiel: In der vierten Spielminute konnte Kölns Justin Schütz eine Chance zum Führungstreffer nicht nutzen.

Gebürtiger Kölner Alberg trifft für Iserlohn

Kurz darauf kassierte Iserlohns Shane Gersich wegen Hakens eine Zwei-Minute-Strafen. Doch davon ließen sich die Sauerländer nicht aufhalten: Einen Gegenstoß in Unterzahl schloss Manuel Alberg mit dem Führungstreffer für die Gäste ab (5.). Der 23-jährige Alberg ist gebürtiger Kölner und war in seiner Jugend für die Haie aktiv.

Die Kölner Haie zeigten im ersten Drittel eine gute Leistung und blieben auch nach dem Rückstand spielfreudig: Haie-Stürmer Alexandre Grenier scheiterte in der achten Minute am Pfosten.

In der 13. Minute kassierte Iserlohns Colton Jobke eine Zwei-Minuten-Strafe wegen eines Crosschecks. Aber erneut konnten die Roosters in Unterzahl eine Chance generieren, die Gersich bei seinem Gegenstoß aber nicht nutzen konnte.

Ziegler erhöht für Iserlohn

In der Schlussminute fiel dann aber doch das zweite Iserlohner Tor: Kölns Goalie Julius Hudacek ließ einen Schuss hoch abprallen, und Roosters-Stürmer Sven Ziegler konnte abstauben.

Das zweite Drittel gestaltete sich lange ausgeglichen. Iserlohn kam erstmals in Überzahl, als Kölns Kevin Niedenz wegen hohen Stocks für zwei Minuten vom Eis musste. Doch Iserlohn konnte die Powerplay-Situation nicht zu einem weiteren Treffer nutzen, während Köln auch in Unterzahl auf Chancen lauerte.

Köln agierte im zweiten Durchgang nicht mehr so aktiv wie zuvor, Iserlohn hatte das Duell nun weitgehend im Griff. Und in der 38. Minute erzielten die Sauerländer ihr drittes Tor des Tages: Nach Vorlage von Eric Cornel und Taro Jentzsch traf Ziegler mit einer Direktabnahme. Unmut machte sich unter den Haie-Fans breit, die ihr Team mit Pfiffen in die zweite Drittelpause verabschiedeten.

Jentzsch macht den Deckel drauf

Die Kölner zeigten auch im Schlussdrittel eigentlich eine gute Partie. Die meiste Spielzeit waren die Haie das spielbestimmende Team, hatten fast zweimal mehr Puckbesitz als die Gäste und erspielten sich gute Chancen. Alleine: Der Puck wollte nicht in das Tor der Roosters. Die blieben ruhig, nutzten effektiv ihre Chancen und hatten mit Hendrik Hane einen sehr guten Goalie im Tor, der nach Spielschluss starke 39 Saves verbuchte.

Als die Haie alles auf eine Karte setzten und vier Minuten vor dem Ende den Torwart zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis nahmen, nutzten die Gäste einen Konter und markierten schon kurz darauf die endgültige Entscheidung, als Taro Jentzsch den Puck in das leere Tor bugsierte.

Köln muss zum Derby nach Düsseldorf

Für die Kölner Haie geht es am Freitag, 24. Januar, mit einem Derby weiter: Ab 19.30 Uhr sind sie bei der Düsseldorfer EG zu Gast. Zur gleichen Zeit spielen die Iserlohn Roosters bei den Fischtown Pinguins in Bremerhaven.