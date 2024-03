Irre Schlussphase FC-Frauen unterliegen Nürnberg trotz Aufholjagd Stand: 23.03.2024 16:17 Uhr

Der 1. FC Köln hat im Abstiegskampf der Frauen-Bundesliga einen bitteren Rückstand hinnehmen müssen. Gegen den Tabellenvorletzten 1. FC Nürnberg holten die FC-Frauen einen Drei-Tore-Rückstand auf, unterlagen am Ende trotzdem

Am 17. Spieltag verlor der FC im heimischen Franz-Kremer-Stadion mit 3:4 (0:1). Mit einem Sieg hätten die Kölnerinnen und den Vorsprung auf Nürnberg und die Abstiegsplätze auf acht Punkte ausbauen können, jetzt steht die Mannschaft von Trainer Daniel Weber nur noch zwei Punkte vor den Nürnbergerinnen auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Lara Schmidt brachte den FCN in der 28. Minute vom Elfmeterpunkt in Führung. Vanessa Haim legte in der 50. Minute das 2:0 nach, ehe Kölns Celina Degen in der 54. Minute ins eigene Tor traf. Und dann wurde es wild: Selina Cerci (80.), Degen (88.) und Natalia Padilla-Bida (90+1) glichen für den FC aus, doch Medina Desic (90.+2) traf noch zum Nürnberger Sieg.

Degen trifft die Latte

Der FC übernahm von Beginn an die Spielkontrolle und wäre in der vierten Minute beinahe in Führung gegangen, hätte Degen mit ihrem Kopfball nicht die Latte getroffen. Nürnberg fand daraufhin besser ins Spiel, stand hinten sicher und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne.

In der 26. Minute kam dann Kölns Janina Hechler im Strafraum in einem Zweikampf gegen Medina Dešić zu spät und erwischte bei ihrer Grätsche die Nürnbergerin. Schiedsrichterin Riem Hussein zeigte folgerichtig auf den Elfmeterpunkt. Lara Schmidt nahm sich der Sache an und verwandelte souverän links in Eck zur Nürnberger Führung.

Die Partie war fortan umkämpft. Der FC tat sich im Angriff schwer. Nürnberg blieb immer mal wieder gefährlich. Zur Pause blieb es jedoch beim 0:1 aus Kölner Sicht.

Kölner Abwehr düpiert

Nur fünf Minuten nach Wiederanpfiff änderte sich der Spielstand - allerdings zu Ungunsten der Kölnerinnen. Nürnbergs Amira Arfaoui passte genau in die Schnittstelle der Kölner Abwehr auf Haim, die freie Bahn hatte und aus halbrechter Position an Torhüterin Paula Hoppe vorbei ins lange Eck traf.

Und es kam noch bitterer für den FC: Nur vier Minuten nach dem Gegentreffer lenkte Degen eine Hereingabe von Haim unglücklich ins eigene Tor - 0:3.

FC trifft drei Mal in zehn Minuten

Köln steckte jedoch nicht auf, lief weiter an und kam tatsächlic noch einmal zurück: In der 80. Minute konnte Nürnbergs Torhüterin Lea Paulick einen Distanzschuss von Padilla-Bilas nicht festhalten, Cerci staubte zum 1:3 ab. In der 88. Minute war den Degen zur Stelle und traf nach einer Ecke per Kopf zum Anschluss. In der ersten Minute der Nachspielzeit brachte Martyna Wiankowska einen Ball von der linken Seite flach vor das Tor, wo Padilla-Billas richtig stand und zum viel umjubelten Ausgleich traf.

Der Jubel hielt aber nur genau eine Minute: In der zweiten Minuten der Nachspielzeit tauchte Nürnbergs Desic plötzlich im Kölner Strafraum auf und traf aus spitzem Winkel doch noch zum Nürnberger Sieg.

Weiter geht es für die FC-Frauen am 15. April (19.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Der 1. FC Nürnberg hat am Tag zuvor (14 Uhr) die SGS Essen zu Gast.