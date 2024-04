Aufstieg in 3. Liga Rückkehr nach elf Jahren: In Aachen brechen alle Dämme Stand: 27.04.2024 10:46 Uhr

Alemannia Aachen ist nach elfjähriger Abstinenz die Rückkehr in die 3. Liga geglückt. Als der Aufstieg endlich, endlich perfekt war, brachen in Aachen alle Dämme.

Vor einer Leinwand im Tivoli, dem Stadion der Alemannen, hatte die Mannschaft die Partie des Konkurrenten Wuppertaler SV verfolgt, in der Stadionkneipe "Klömpchensklub" zitterten die Fans mit.

Mit der Niederlage des Verfolgers bei Fortuna Köln am Freitagabend war der Aachener Aufstieg perfekt. Nach dem Schlusspfiff in Köln tanzten Spieler und Anhänger Ringelpiez - mit einer Plastik-Meisterschale in der Hand.

Elf lange Jahre Regionalliga

Elf Jahre hatte der Traditionsverein und ehemalige Europapokalteilnehmer darauf gewartet, die trostlose Regionalliga nach oben zu verlassen. Am Freitag war es endlich so weit. Auch in der Stadt feierten Tausende Fans vor dem Rathaus und in den Kneipen der Pontstraße eine Spontan-Party, zündeten ein Feuerwerk und machten die Nacht zum Tag.

33.000 Zuschauer kommen zur Aufstiegsparty

Etwa 100 Alemannen waren sogar ins Kölner Südstadion gefahren, um die Wuppertaler Niederlage hautnah zu erleben. Erheblich mehr werden beim Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt (14 Uhr) zur großen Aufstiegsparty steigen.

Der Tivoli ist seit Wochen ausverkauft. Rund 33.000 Zuschauer werden erwartet - dies wäre ein deutschlandweiter Zuschauerrekord für die vierte Spielklasse.

Alemannia und der freie Fall

Die Riesenfreude ist mehr als verständlich, haben die Alemannen doch bittere Jahre hinter sich. Der ehemalige Bundesligist hatte in der Saison 2004/05 als Pokalfinalist noch am UEFA-Pokal teilgenommen.

Danach folgte der freie Fall, seit 2013 spielte die Alemannia nur noch in der vierten Liga. Zeitweise kamen nur noch 4.000 Fans an den neuen Tivoli, der sich als Millionengrab des Klubs erwies.

Gratulationen aus der Bundesliga

Grüße kamen nach dem Aufstieg von vielen Seiten, so auch aus Heidenheim von Frank Schmidt, Trainer des Bundesligisten 1. FCH , der von 1998 bis 2003 für die "Kartoffelkäfer" gespielt hatte. "Herzlichen Glückwunsch Alemannia. Ich wünsche euch für die 3. Liga viel Erfolg - auch für die Aufgaben, die sich neu stellen werden", sagte Schmidt.

Der Alptraum ist vorbei

Sportlich scheint der TSV zumindest gewappnet für höhere Aufgaben, das Team ist seit November ungeschlagen. Und auch feiern kann die Mannschaft. Zu später Stunde präsentierten sich die Spieler am Tivoli den ersten Fans - und stimmten einen Klassiker an. "Aus meinem Traum bin ich heut' aufgewacht" heißt das Lied, das durch die Nacht hallte. Dabei war es wohl eher ein Alptraum, der an diesem Abend endlich endete.