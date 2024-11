WDR-Sport In Unterzahl: BVB II verliert bei Kellerkind Hannover Stand: 30.11.2024 16:35 Uhr

Borussia Dortmund II hat am 16. Spieltag der 3. Liga nach drei ungeschlagenen Spielen bei Hannover 96 II wieder eine Niederlage kassiert. Der BVB II unterlag am Samstag in Hannover mit 0:2 (0:1).

Eric Uhlmann brachte Hannover nach 17 Minuten per Elfmeter in Führung. Ben Westermeier traf nach 80 Minuten zum Endstand. Zu diesem Zeitpunkt war Hannover schon fast 60 Minuten in Überzahl, weil Dortmunds Ben Hüning in der 21. Minute die Gelb-Rote-Karte sah.

Dortmund bleibt damit bei 21 Punkten und rutscht in der Tabelle auf Rang zehn ab. Hannover 96 schöpft dagegen im Abstiegskampf neue Hoffnung und klettert mit nun 15 Punkten auf Platz 18.

Hüning verursacht Elfmeter und fliegt vom Platz

Der BVB startete gut in die Partie, geriet nach 17 Minuten aber trotzdem in Rückstand. Weil Hüning Hannovers Husseyn Chakroun im Strafraum am Fuß traf, gab es Elfmeter für die Hausherren. Uhlmann verwandelte sicher ins rechte Eck. Hüning sah zudem die Gelbe Karte.

Nur vier Minuten später stand Hüning wieder im Mittelpunkt und das wieder unglücklich. Der Dortmunder rutschte auf Höhe der Mittellinie weg und fiel auf den Ball. Dabei spielte er den Ball mit Hand. Schiedsrichter Luca Jürgensen stellte Hüning darauf mit Gelb-Rot vom Platz.

Wirklich gefährlich wurden die Hannoveraner danach aber nur selten. Doch auch der BVB tat sich in Unterzahl schwer. Die Entscheidung fiel dann in der 80. Minute. Nach einem Dortmunder Ballverlust im Mittelfeld rollte der Hannoveraner Konter, den Westermeier mit einem Flachschuss aus 14 Metern zum 2:0 abschloss. Davon erholte sich der BVB nicht mehr.

Weiter geht es für die Borussai am kommenden Samstag (14 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden. Hannover 96 ist gleichzeitig bei der SpVgg Unterhaching zu Gast.