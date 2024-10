WDR-Sport Historisches Revierderby: Schalke und Dortmund trennen sich torlos Stand: 27.10.2024 14:13 Uhr

Borussia Dortmund hat die Tabellenführung in der Fußball-Westfalenliga der Frauen verteidigt. Das historische erste Derby der Frauen zwischen Schalke und dem BVB enddete torlos.

Beide Mannschaften trennten sich am Sonntag im Schalker Parkstadion mit 0:0. Die rund 3000 Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten jedoch einen Rekord für die Frauen-Westfalenliga. Der BVB bleibt in der Tabelle damit einen Punkt vor S04 auf Rang eins. Nur der Meister steigt in die Regionalliga auf.

Der BVB war über weite Strecken der ersten Halbzeit das bessere Team. Nach elf Minuten verhinderte Schalkes Torhüterin Julia Matuszek die Führung für die Dortmunderinnen. Zehn Minute später hatte Marjana Naceva, Nationalspielerin Nordmazdoniens, die nächste Gelegenheit, wurde jedoch im letzten Moment von der Schalker Abweh geblockt.

Bollmann vergibt per Kopf

Die dickste Chance hatte in der 43 Minute aber S04. Nathalie Bollmann kam sechs Meter vor dem Tor zum Kopfball, setzte diesen aber knapp am Tor vorbei. So ging es torlos in die Kabinen.

In der zweiten Halbzeit tat sich zunächst wenig vor den beiden Toren. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld. In der 80. Minute hatte Schalkes Michelle Biskup per Freistoß die Chance zum Führungstreffer, verfehlte den BVB-Kasten jedoch knapp. In der 88. Minute hätte Schalke dann in Führung gehen müssen. Hanna Hamdi tauchte nach einer Kombinaton frei vor Sandra Schröer auf. Doch die BVB-Torhüterin entschied das Duell für sich und rettete Dortmund so das letztlich gerechte Remis.

Der BVB empfängt nun am kommenden Sonntag (13 Uhr) den BV Wether. Schalke gastiert am selben Tag um 15 Uhr bei der SuS Concordia Flaesheim.