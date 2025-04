WDR-Sport Gummersbach "vermisst" Köster - Wende gegen Aufsteiger Potsdam? Stand: 22.04.2025 17:49 Uhr

Ohne den weiterhin verletzten Kapitän Julian Köster will der VfL Gummersbach nach drei Niederlagen in Folge gegen Potsdam die Kehrtwende schaffen.

Von Jakob Halbfas

Der VfL empfängt den Aufsteiger am Freitag (19 Uhr) in der heimischen Arena. Zum dritten Mal in Folge nicht mit dabei sein wird Kapitän und Leistungsträger Julian Köster.

Julian Köster "macht Fortschritte"

Der Nationalspieler musste vor drei Wochen aufgrund einer akuten Infektion im Kniegelenk "notfallmäßig operiert" werden und fehlt dem VfL weiter auf unbestimmte Zeit. "Julian macht Fortschritte", sagte Gummersbachs Trainer Gudjon Valur Sigurdsson auf Anfrage des WDR. Zu einer möglichen Rückkehr noch in dieser Saison wollte sich der 45-Jährige nicht äußern.

Die nächsten Wochen werden die Gummersbacher wohl noch ohne Köster auskommen müssen. Wie wichtig der 25-Jährige für den VfL ist, zeigen nicht nur seine 68 Tore in 16 Spielen, Köster ist auch in der Abwehr Dreh- und Angelpunkt beim VfL. "Er ist unser Leader, ein Spieler der hinten und vorne sehr gut spielen kann", sagt Sigurdsson, der den gebürtigen Bielefelder nicht eins-zu-eins ersetzen kann : "Julian ist ein Weltklasse-Handballer und von daher vermisse ich ihn natürlich."

Gummersbach mit Niederlagen-Serie

Ohne seinen Leader hat Gummersbach die letzten drei Spiele verloren und ist in der European League gegen die MT Melsungen ausgeschieden. Auch bei der knappen 25:26-Niederlage am Samstag im Liga-Spiel gegen den Titelkandidaten aus Melsungen wurde Köster vor allem als Ruhepol in der Crunchtime vermisst.

Während sich Köster auf sein Comeback vorbereitet, müssen sich beim VfL andere in den Vordergrund spielen. "Jetzt liegt die ganze Last auf der zweiten Welle, auch bei Miro" (Schluroff, Anm. d. Red.), sagt Sigurdsson. Schluroff, wie Köster auch im linken Rückraum zu Hause, ist der ideale Ergänzungsspieler zu Köster. Mit 111 Toren ist der 24-Jährige Gummersbachs Toptorjäger und zeigt seine Stärken vor allem im Abschluss. Kösters Ausfall ist für Schluroff und seine Teamkollegen gleichzeitig "die Chance, sich zu beweisen und Verantwortung zu übernehmen."

Potsdam kämpft um jeden Punkt

Am Freitag kommt mit Potsdam das abgeschlagene Tabellenschlusslicht nach Gummersbach. Allerdings hat der Aufsteiger im letzten Heimspiel gegen Wetzlar seinen zweiten Saisonsieg eingefahren und sich im Kampf um den Klassenerhalt noch einmal angemeldet. "Das wird definitiv nicht leicht. Sie brauchen jeden Punkt. Wir wissen um ihre Qualität, also müssen wir von Anfang an aggressiv sein", sagt VfL-Schlussmann Dominik Kuzmanovic.

Platz sechs aktuell kein Thema

Für Gummersbach geht es im Saisonendspurt darum, wieder in die Erfolgsspur zu finden und den einstelligen Tabellenplatz zu sichern. Der sechste Platz und damit die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb scheint neun Spieltag vor Saisonende außer Reichweite. "Das ist im Moment nicht realistisch. Bei dem Restprogramm tun wir gut daran, uns auf uns zu konzentrieren", mahnt Sigurdsson:

"Unser Ziel ist es weiterhin so viele Punkte wie möglich zu holen. Wir haben in dieser Saison eine schwierige Phase mit vielen Verletzungen gehabt. Aber in Sachen Entwicklung, reifer werden und erwachsener werden ist es eine sehr wichtige Saison für uns gewesen", resumiert Gummersbachs Trainer.

