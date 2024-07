Nationalspieler verlässt Brighton Groß-Wechsel zum BVB laut Medienberichten fix Stand: 30.07.2024 13:26 Uhr

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Pascal Groß zum Champions-League-Finalisten Borussia Dortmund soll unmittelbar bevorstehen.

Laut übereinstimmender Medienberichte wurde in den Verhandlungen zwischen dem BVB und dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion ein Durchbruch erzielt.

Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler soll in den kommenden Tagen einen Vertrag bis 2026 unterschreiben. Die Ablösesumme für Groß soll sieben Millionen Euro plus drei Millionen an Boni betragen, heißt es in den Berichten von Sky, Bild und Transfer-Insider Fabrizio Romano.

Wenn der Medizincheck erfolgreich absolviert und der Vertrag unterschrieben ist, soll Groß mit dem BVB ins Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz reisen.