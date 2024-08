Im DFB-Pokal Grönemeyer neuer Ärmelsponsor des VfL Bochum Stand: 14.08.2024 20:16 Uhr

Herbert Grönemeyer ist einer der erfolgreichsten deutschen Musiker - und nun auch Sponsor. Der VfL Bochum wird den Schriftzug "HG 4630 Bochum" im DFB-Pokal auf dem Ärmel tragen.

Das gab der Fußball-Bundesligist aus dem Ruhrpott am Mittwochabend (14.08.2024) bekannt. Zum ersten Mal wird der VfL mit dem Schriftzug in Anlehnung an das Jubiläum des doppelten Platinalbums von Grönemeyer in der Erstrundenpartie beim SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 15.30 Uhr) auflaufen.

Teil der Trikot-Erlöse geht an wohltätige Zwecke

Der bekannte Musiker wurde in der Vereinsmitteilung zitiert: "Es war immer ein großer Traum von mir, mal im VfL-Trikot im Ruhrstadion aufzulaufen. Das ist mir zwar nicht gelungen, aber ich hatte erst jüngst wieder vier tolle Konzerte dort und freue mich nun riesig, dass ich es immerhin aufs Trikot geschafft habe."

Ilja Kaenzig, Geschäftsführer des VfL Bochum, erklärte: "Die Stadt und die Region Bochum liegen uns - dem VfL und Herbert Grönemeyer - gemeinsam am Herzen. Deshalb wollen wir auch in diesem Jahr unser Pokaltrikot dazu nutzen, um wohltätige Zwecke vor Ort zu unterstützen, getreu dem Motto: Von Bochumern, für Bochumer!“

Das Engagement Grönemeyers ist mit einem guten Zweck verknüpft. Das Trikot wird in limitierter Auflage (4.630 Exemplare) vertrieben. Von den 90 Euro Verkaufspreis gehen 10 Euro an die "Tafel Bochum & Wattenscheid e.V. - Kindertafel" und die "Suppenküche Bochum e.V.".