WDR-Sport Grenzkontrollen vor zweitem EM-Wochenende Stand: 21.06.2024 14:58 Uhr

Auch vor dem zweiten EM-Wochenende kontrolliert die Bundespolizei an den Grenzübergängen zu Deutschland. Das Ziel: gewaltbereite Fußballfans schon bei der Einreise erkennen.

Bei den Kontrollen konnten bislang vor allem Hooligans bei der Bahnanreise aus Belgien oder den Niederlanden aufgehalten werden.

Wie viele Festnahmen es genau in Zusammenhang mit der Anreise zu den EM-Spielen gegeben hat, will die Bundespolizei erst am Ende der Fußballeuropameisterschaft bekannt geben.

In Aachen an den Grenzen zu den Niederlanden und Belgien sind aber schon jetzt mehrere nationale und auch international gesuchte Straftäter festgenommen worden. Auch Drogen wurden im Rahmen der Kontrollen entdeckt. So haben die Beamten am deutsch-niederländischen Autobahn-Grenzübergang 500 Gramm Kokain und Amphetamine festgestellt.

Staus an Grenzübergängen auf der Autobahn

Stichprobenartige Kontrolle an der Grenze

Vielerorts haben die Grenzkontrollen zu Staus auf den Autobahnen geführt. In Vetschau und Lichtenbusch werden die Fahrzeuge bis zur Schrittgeschwindigkeit abgebremst. Die Bundespolizei nimmt jedes Auto in Augenschein und kontrolliert es dann stichprobenartig.

Vor allen Dingen sucht die Polizei während der EM nach gewaltbereiten Fans, Schlagwerkzeugen und Pyrotechnik. Auch morgen sollen die Grenzkontrollen auf den Autobahnen bei Aachen weitergehen.

Unsere Quellen: