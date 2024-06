WDR-Sport Gina Lückenkemper als Top-Favoritin zur Deutschen Meisterschaft Stand: 28.06.2024 08:47 Uhr

Gina Lückenkemper blieb bei der Leichtathletik-EM Anfang Juni ohne Medaille. Das soll sich bei den Deutschen Meisterschaften (28. bis 30. Juni) ändern. Dort ist die Soester Sprinterin Titelkandidatin Nummer eins.

Insgesamt fünf deutsche Einzel-Titel hat Gina Lückenkemper unter freiem Himmel bereits errungen, doch keinen davon im Braunschweiger Stadion, wo auch jetzt wieder die nationalen Titelkämpfe ausgetragen werden. An den Deutschen Meisterschaften der Corona-Jahre 2020 und 2021 nahm sie nicht teil, die ebenfalls im Eintracht-Stadion veranstaltet wurden.

Braunschweig als Zwischenstation

Die Deutschen Meisterschaften sind für die Soesterin, die mittlerweile für den SCC Berlin startet, nur eine Zwischenstation. Ihre prominenten Kolleginnen Malaika Mihambo und Konstanze Klosterhalfen lassen sie beispielsweise ganz aus. Denn der ganze Fokus liegt auf den Olympischen Spielen, die am 26. Juli in Paris beginnen.

Selbstvertrauen für Paris holen

Für Lückenkemper bietet sich in Braunschweig aber nochmal die Möglichkeit, Selbstvertrauen zu tanken und zu zeigen, dass vielleicht noch mehr drin ist als die guten 11,07 Sekunden, die sie im Stadio Olimpico zu Rom auf die Bahn brachte. Lückenkemper war in ihrem EM-Halbfinale in 11,06 Sekunden Zweite geworden. Auch mit der Staffel hatte es in der ewigen Stadt ja "nur" zu Platz fünf gereicht.

Gina Lückenkemper mit Teamkolleginnen bei der EM in Rom

Hinter Lückenkemper können sich gleich mehrere Sprinterinnen für die Staffelplätze bei den Olympischen Spielen in Paris (Frankreich) in Position bringen. Neben Rebekka Haase (Sprintteam Wetzlar) ist dies vor allem Jennifer Montag vom TSV Bayer 04 Leverkusen. Sie ist nach ihrem verletzungsbedingten Halbfinal-Verzicht bei der EM nun wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte.

Freundin ist wieder Hauptkonkurrentin

Lückemkempers Freundin Rebekka Haase hat mit einer Saison-Bestzeit von 11,07 Sekunden die Olympia-Norm bereits ebenfalls erfüllt. In Rom war Haase mit 11,35 Sekunden im Halbfinale ausgeschieden.

Gina Lückenkemper zeigte in diesem Sommer insgesamt die wesentlich konstanteren Leistungen, blieb bei fünf ihrer sieben Rennen unter 11,10 Sekunden.

Die 100 Meter-Vorläufe stehen am Samstag ab 12.40 Uhr auf dem Zeitplan, die Halbfinals sind ab 15 Uhr angesetzt, der Startschuss zum Finale soll um 16.14 Uhr fallen. Das Erste berichtet am Samstagnachmittag live von der Leichtathletik-DM.