Unwettergefahr im Westen Fanzonen in Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen bleiben geschlossen Stand: 18.06.2024 21:44 Uhr

Wegen Unwetter-Gefahr mussten die EM-Fanzonen in Düsseldorf, Köln, Dortmund und Gelsenkirchen am Dienstag geschlossen bleiben. Im BVB-Stadion kämpften Ordner gegen die Wassermassen.

Bis in die Nacht muss in NRW lokal mit schweren Gewittern, Starkregen, Hagel sowie Sturm- und Orkanböen gerechnet werden. In Dortmund, wo die Türkei um 18 Uhr auf Georgien traf und Fans bereits seit den Morgenstunden feierten, musste das Public Viewing im Westfalen-Park abgesagt werden. Auch die Fanzone Friedensplatz blieb geschlossen.

UEFA riet über EM-App von Anreise ab

Die UEFA hatte Fans ohne gültiges Ticket für die Partie im Dortmunder Stadion über ihre EM-App von einer Anreise abgeraten. Das schien gefruchtet zu haben - der große Ansturm blieb laut Polizei aus. Es habe "nur Ansammlungen von kleineren Menschenmengen" gegeben, so ein Sprecher der Dortmunder Polizei.

Türkische Fans in Dortmund

Am Nachmittag hatten sich die Anhänger beider Teams in Fan-Märschen aus der Dortmunder Innenstadt Richtung Stadion auf den Weg gemacht. Der Fanmarsch der Türken war mit bis zu 15.000 Fans der größere, die Georgier liefen mit etwa 2.500 Fans Richtung Stadion. Beim ihrem Fanmarsch gingen teils heftige Regenfälle nieder.

Ordner im Stadion kämpfen mit Wassermassen

Vor dem Spiel versuchten Ordner im Dortmunder Stadion mit Besen, Holzlatten und viel Körpereinsatz die Auswirkungen der heftigen Regenfälle so gering wie möglich zu halten. Sie fegten am Dienstagnachmittag das Wasser, das sturzbachartig von den Dächern fiel und die Treppen hinunterfloss, in offene Gullys.

Die Wassermassen hielten die Ordern im Dortmunder Stadion auf Trab

Im Stadion war es mehr als eine Stunde vor Anpfiff zu Ausschreitungen zwischen türkischen und georgischen Fans gekommen. In einer Ecke des Dortmunder Stadions kam es zu Schlägereien, Becher und andere Gegenstände flogen durch die Luft. Die Polizei schritt ein und sicherte den Bereich. So beruhigte sich die Situation wieder.

Als der Ball auf tiefem Rasen schließlich rollte, lieferten sich beide Mannschaften ein packendes Duell - mit dem besseren Ende für die Türkei. Die Mannschaft um den spät eingewechselten BVB-Mittelfeldspieler Salih Özcan gewann mit 3:1.

Düsseldorf sagte Fan-Fest bereits am Montagabend ab

Auch in Düsseldorf blieben die Fanzonen geschlossen

Um die Sicherheit aller Fans und Besucher zu gewährleisten, hatte das Koordinierungsgremium aus Stadtverwaltung und Sicherheitsbehörden in Düsseldorf bereits am späten Montagabend eine Schließung der Fanzonen beschlossen. Die drei Düsseldorfer Fanzonen in der Innenstadt und am Rheinufer fassen bei voller Auslastung zusammen bis zu 15.000 Menschen.

Public Viewings auch in Köln und Gelsenkirchen geschlossen

Auch die Stadt Köln hatte sein Public Viewing am Dienstag abgesagt. Die Fanzone am Heumarkt, das Public Viewing im Tanzbrunnen und die Football Experience blieben über den gesamten Tag geschlossen. Gleiches galt für Public Viewings und Fanzonen in Gelsenkirchen.

Über das Thema berichtete die Lokalzeit aus Düsseldorf am 18.06.2024 auch im Radio auf WDR 2.

Unsere Quelle