WDR-Sport Fußball-EM: Geldmaschine für die UEFA? 

Volle Fanmeilen und ausgebuchte Hotels: Die EM ist in vollem Gange. Aber ist sie für die Austragungsorte lukrativ? Eine CORRECTIV-Recherche lässt daran zweifeln.

Seit 2017 steht fest, dass die Fußball-Europameisterschaft der Männer dieses Jahr in Deutschland stattfinden wird. Die UEFA lockte die Austragungsstädte mit Imagegewinn, Nachhaltigkeit und hohen Einnahmen. Tatsächlich streicht die Gewinne aber vor allem die UEFA selbst ein, während die Städte draufzahlen. Das zeigt eine aktuelle Recherche des investigativen Medienhauses CORRECTIV.

Gemeinsam mit Frag-den-Staat hat CORRECTIV die Verträge der Austragungsstädte Hamburg und Dortmund veröffentlicht. Sie zeigen, wie detailliert sich die UEFA die Bedingungen vor Ort vertraglich zusichern lässt. Das finanzielle Risiko tragen allerdings die Städte, die für Fanzonen und Sicherheitsmaßnahmen hohe Summen aus öffentlichen Kassen aufwenden.

Wie die Recherche zeigt, sind diese Kosten deutlich höher als ursprünglich kalkuliert. Die Städte müssen mindestens 66 Millionen Euro mehr zahlen als geplant, mit Gesamtausgaben von 295 Millionen Euro.

Mythos "Wirtschaftsboom" durch EM-Ausrichtung

Stella Hesch ist Mitautorin der Recherche. Eigentlich ist längst bekannt, dass die Ausrichtung großer Fußball-Turniere Geld kostet statt einbringt, sagt sie. Obwohl die Städte oftmals von hohen Gewinnen ausgehen, müssen sie tief in die Tasche greifen.

Die Städte profitieren zwar von der Ausrichtung, aber eher durch wenig messbare Faktoren wie Bekanntheit und Imagegewinn. Eine ehrliche Kommunikation darüber, dass auch Steuergelder in die Ausrichtung fließen, sei daher dringend geboten.

Stella Hesch, CORRECTIV-Journalistin

Wenn doch die Bevölkerung dieses Turnier möchte, wenn die Politik das Turnier möchte, warum kommuniziert man das nicht einfach ehrlicher, anstatt da irgendwelche Zahlen hervorzuzaubern, die offensichtlich gar nicht belastbar sind?

Stella Hesch, CORRECTIV-Journalistin

In der aktuellen Folge "nah dran" sprechen wir mit CORRECTIV-Journalistin Stella Hesch über die Kosten der EM und das Ungleichgewicht zwischen der UEFA und den Austragungsstädten.

