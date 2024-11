WDR-Sport Für Blomberg-Lippe geht die Reise durch Europa weiter Stand: 16.11.2024 21:26 Uhr

Die Handballerinnen der HSG Blomberg-Lippe besiegen Metzingen auch im Rückspiel und ziehen in die Gruppenphase der European League ein.

Die Ausgangslage für die Blombergerinnen war bestens, denn schon das Hinspiel hatten sie mit 30:21 gewonnen. Abschreiben wollten sie die Gegnerinnen aber trotz des Neun-Tore-Vorsprungs nicht. Denn der TuS kannte diesen Wettbewerb - im Gegensatz zum Team aus Blomberg. Am Ende aber ging auch das Rückspiel am Samstag mit 35:27 (20:7) klar an die HSG - vor allem dank einer fulminanten ersten Halbzeit.

Nur fünf Tore nach zehn Minuten

Die Partie begann auf beiden Seiten mit vielen Ungenauigkeiten im Abschluss. Das sorgte dafür, dass nach zehn Minuten gerade einmal fünf Tore erzielt wurden. Nach rund 15 Minuten fand Blomberg jedoch besser in die Partie und ging erstmals mit drei Treffern in Führung (6:3). Diese baute das Auswärtsteam bis zur 25. Minute auf 15:5 aus. In die Kabinen ging es mit einem 20:7 für die HSG Blomberg-Lippe, nachdem Ona Vegué mit ihrem sechsten Treffer den Schlusspunkt der ersten Hälfte gesetzt hatte.

Nach der Pause wollten es die Metzingerinnen aber nochmal wissen, ließen den Vorsprung durch fünf schnelle Tore schmilzen. Die HSG machte sich durch technische Fehler und Fehlwürfe das Leben zusätzlich schwer. Erst beim 16:23 durchbrach Laura Rüffieux den Torlauf der Gastgeberinnen.

HSG erstmals in der Gruppenphase

Letzlich aber brachte Blomberg-Lippe den Sieg ohne Probleme über die Zeit und schaffte damit historisches: Zum ersten Mal überstand die HSG die Qualifikationsrunden und darf damit ab Januar in der Gruppenphase der EHF European League antreten.