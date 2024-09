WDR-Sport Frauen-Bundesliga: Köln verliert auch gegen Freiburg Stand: 28.09.2024 13:55 Uhr

Der 1. FC Köln ist in der Frauen-Bundesliga auch im vierten Spiel sieglos geblieben.

Gegen den SC Freiburg setzte es am Samstagmittag eine 0:2 (0:1)-Heimniederlage. Damit haben die Kölnerinnen nach vier Spielen weiter nur einen Punkt auf dem Konto. Shekiera Martinez (9.) und Cora Zicai (54.) erzielten die Freiburger Tore.

Trotz der 1:5-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg im letzten Spiel schickte FC-Trainer Daniel Weber eine unveränderte Startelf auf den Rasen.

Martinez trifft, Köln nicht

Bereits nach drei Minuten hatten die Kölnerinnen erstmals großes Glück, als Freiburg mit einer Ecke den Pfosten traf und danach im Getümmel nur knapp verfehlte. Die Gäste blieben auch danach spielbestimmend und torgefährlich. Ein Schuss von Freiburgs Angreiferin Martinez wurde noch über das Tor abgefälscht (5.). Vier Minuten später fiel dann der bereits überfällige Führungstreffer für den SC: Martinez traf per Kopf zum 1:0 (9.). Nach einer Viertelstunde kamen die Gastgeberinnen besser ins Spiel und zu Chancen durch Dora Zeller (16.) und Vanessa Leimenstoll (17.), die aber beide von Freiburgs Torhüterin Rafaela Borggräfe entschärft wurden.

Nach der kurzen Kölner Drangphase spielte sich das Geschehen zunehmend im Mittelfeld ab. Die nächste Großchance hatte Freiburgs Martinez bei einem Konter in der 38. Minute, als sie erst in letzter Sekunde beim Abschluss geblockt werden konnte. Für Köln kam Laura Feiersinger in der 42. Minute nach einer Flanke zu einem Volleyschuss, der aber kein Problem für Borggräfe darstellte. Kurz vor der Pause probierte es Adriana Achcinska noch einmal mit einem direkten Freistoß, zielte aber zu hoch (45.).

Joker Zicai sticht sofort

Wie schon im ersten Durchgang gehörte die erste Gelegenheit nach dem Seitenwechsel dem SC Freiburg: Martinez schoss über das Tor (48.). Und wie im ersten Durchgang erzielte Freiburg in dieser starken Phase ein Tor. Die erst zur Pause eingewechselte Zicai traf nach einer Chance von Annabel Schasching im Nachschuss ins Kölner Tor (54.). Erneut war der Gegentreffer ein Weckruf für das Heimteam, das nun offensiver wurde. Leimenstoll scheiterte in der 61. Minute einmal mehr an Borggräfe.

Kurz darauf musste Köln im Tor wechseln. Paula Hoppe musste verletzungsbedingt raus und durch Josefine Osigus ersetzt werden (68.). Der FC trotz dieses Schocks weiter um das erste Tor bemüht, rannte aber erfolglos an. Stattdessen hatte in der 85. Minute einmal mehr Martinez eine große Chance für Freiburg, scheiterte aber knapp. Die Kölnerinnen steckten nicht auf, konnten jedoch auch in fünf Minuten Nachspielzeit keinen Treffer erzielen, auch wenn eine Ecke von Achcinska (90.+4) und ein Schuss von Janina Hechler (90.+6) noch am Pfosten landeten.

Auswärts in München

Für die Kölnerinnen geht es am kommenden Samstag (05.10.2024/14 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim FC Bayern München weiter.