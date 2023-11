WDR-Sport Frauen-Bundesliga: BVB- Handballerinnen schieben sich auf Platz drei vor Stand: 15.11.2023 21:33 Uhr

Nach den Niederlagen gegen den Thüringer HC in der Liga und gegen HC Dunarea Braila in der European League ist Handball-Bundesligist Borussia Dortmund in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Gegen die Sport-Union Neckarsulm gewann der BVB am Mittwochabend in eigener Halle mit 26:23 (13:9) und rückte zumindest zwischenzeitlich auf Tabellenplatz drei vor. Neckarsulm bleibt Tabellen-Schlusslicht. Beste Dortmunder Werferin war Carmen Campos Costa mit sechs Treffern, bei Neckarsulm stach Amber Verbraeken mit sieben Toren hervor.

Den Grundstein für ihren Erfolg legten die Dortmunderinnen in den ersten zehn Spielminuten, in denen Campos Costa (3), Alicia Stolle (2) und Emma Olsson (1) mit ihren Toren schnell für eine 6:0-Führung sorgten. Neckarsulm fing sich aber anschließend, Fatos Kücükyildiz (17.) verkürzte per Siebenmeter auf 4:6. Zwischenzeitlich kam die Sport-Union bis auf einen Treffer heran (6:7/23.), doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit schaltete der BVB wieder einen Gang hoch und führte zur Pause mit vier Toren (13:9).

In der zweiten Halbzeit baute Harma van Kreij (33./15:9) den Vorsprung wieder auf sechs Treffer aus. Dieses Mal hielten die Gastgeberinnen Neckarsulm auf Distanz. Der Abstand wuchs auf neun Tore an (22:13/46.), erst zum Spielende hin konnte die Sport-Union das Ergebnis noch etwas knapper gestalten.