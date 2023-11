WDR-Sport Frauen-Bundesliga: 1. FC Köln siegt im Kellerduell Stand: 05.11.2023 20:24 Uhr

Der 1. FC Köln hat sich mit einem Sieg bei Schlusslicht 1. FC Nürnberg erfolgreich von den Abstiegsrängen der Frauen-Bundesliga abgesetzt.

Die Rheinländerinnen gewannen am Sonntagabend mit 3:1 (1:0) in Franken und feierten ihren ersten Auswärtssieg der Saison.

Zeller trifft früh

Die Kölnerinnen erwischten einen perfekten Start in die Partie und gingen mit ihrer ersten Chance in Führung. Dora Zeller erzielte auf Vorlage von Anna Gerhardt vom Elfmeterpunkt aus das 1:0 (5.). Mit der Führung im Rücken hielten FC-Frauen den Druck hoch und schnürten die Nürnbergerinnen in ihrer Hälfte ein. Adriana Achcinska hätte in der 29. Minute das 2:0 erzielen müssen, schoss aber aus fünf Metern über das Nürnberger Tor.

Erst zum Ende der ersten Halbzeit kamen die Nürnbergerinnen besser ins Spiel und ließen kaum noch gegnerische Chancen zu. Allerdings blieb der Club selbst vor dem gegnerischen Tor harmlos und so ging es mit der verdienten Kölner Führung in die Pause.

Schimmer und Beck mit der Entscheidung

Auch nach dem Seitenwechsel waren es zunächst wieder die Kölnerinnen, die einem Tor näher waren und mehr investierten. Bei einem Schuss von Medina Desic aus 20 Metern musste aber auch FC-Torhüterin Jasmin Pal zum ersten Mal zupacken (52.). Fortan war die Partie ausgeglichener. In der 60. Minute musste erneut Pal retten, dieses Mal gegen die eingewechselte Rebekka Salfelder.

In einer Phase, in der Nürnberg dem Ausgleich näher war als Köln dem 2:0, traf Marleen Schimmer für den FC. Die Kölner Stürmerin vollendete einen Konter in der 67. Minute und stellte die Weichen für ihr Team auf Sieg. Kurz darauf hätte Schimmer alles klar machen können, scheiterte aber an Kristin Krammer im Tor von Nürnberg (70.). Zwei Minuten später war es dann aber FC-Kapitänin Sharon Beck, die mit dem 3:0 (72.) für die endgültige Entscheidung sorgte.

Fast hätte Beck noch das 4:0 nachgelegt, traf aus fünf Metern aber nur den Pfosten (79.). Stattdessen gelang Vanessa Haim noch der Ehrentreffer für Nürnberg (81.).