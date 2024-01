WDR-Sport Fortuna Düsseldorf vorerst ohne Vorlagengeber Appelkamp Stand: 22.01.2024 15:16 Uhr

Kaum hat die Zweitliga-Rückrunde für Fortuna Düsseldorf begonnen, geht es auch schon wieder mit den Verletzungen los.

In Shinta Appelkamp muss Trainer Daniel Thioune auf den nächsten Stammspieler verzichten. Wie die Fortuna am Montag mitteilte, erlitt der Mittelfeldspieler am Sonntag in der Halbzeitpause beim Aufwärmen bei Hertha BSC (2:2) einen "kleinen Muskelfaserriss" in der rechten Wade.

Appelkamp hat sieben Tore vorbereitet

Der 23-Jährige fällt bis auf Weiteres aus. Der ohnehin knapp besetzte Kader der Düsseldorfer ist schon die gesamte bisherige Saison über immer wieder durch verletzte Spieler belastet.

Appelkamp hat in dieser Saison für die Düsseldorfer bis dato ein Tor erzielt und sieben weitere vorbereitet.