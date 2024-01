WDR-Sport Fortuna Düsseldorf verliert erstes Testspiel Stand: 05.01.2024 19:38 Uhr

Fortuna Düsseldorf hat das erste Testspiel der Wintervorbereitung verloren.

Gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen kassierte der Zweitligist am Freitag im Rahmen des Trainingslagers in Spanien eine 0:2 (0:2)-Niederlage. Magnus Mattsson (22.) und Kodai Sani (32.) erzielten die Treffer.

"Wir haben in den ersten Trainingstagen etwas an der Dreierkette geschraubt. Von den Abläufen her war das ganz okay. Mit dem Ball allerdings war es von unserer Seite in der ersten Halbzeit etwas wenig Fußball", erklärte Fortuna-Trainer Daniel Thioune. "Das wurde in der zweiten Hälfte besser und wir hatten insbesondere durch Christos Tzolis mehr Torabschlüsse. Es war ein Testspiel und wir haben dementsprechend auch getestet. Viele der Jungs haben nicht auf ihren besten Positionen gespielt."

Das nächste Testspiel absolviert die Fortuna am kommenden Montag gegen den niederländischen Zweitligisten FC Dordrecht (16 Uhr).