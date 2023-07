WDR-Sport Fortuna Düsseldorf gibt Shipnoski an Arminia Bielefeld ab Stand: 03.07.2023 18:03 Uhr

Fortuna Düsseldorfs Nicklas Shipnoski war bereits die letzten eineinhalb Jahre an Jahn Regensburg verliehen - nun wechselt er dauerhaft zum Drittligisten Arminia Bielefeld.

Das gab die Fortuna am Montag (03.07.2023) bekannt. Der Außenbahnspieler kam einst in der Hinrunde der Saison 2021/22 für F95 zu elf Zweitliga-Einsätzen. Anschließend wurde der 25-Jährige an den SSV Jahn Regensburg verliehen, für den er seitdem 34-mal in der 2. Bundesliga auf dem Platz stand. Die Klubs vereinbarten Stillschweigen zu den Wechselmodalitäten.

Fortuna-Sportdirektor Christian Weber erklärte: "Es wäre für Nicklas aufgrund der Konkurrenz auf seiner Position schwierig geworden, bei uns zu Spielzeit zu kommen."

Shipnoski selbst wurde in der Bielefelder Twitter-Mitteilung zitiert: "Dass ich schon vor dem Trainingslager mit den Jungs trainieren kann, macht mir den Einstieg sicherlich leicht. Ich will mich bei der Arminia voll und ganz einbringen und dazu beitragen, dass hier eine neue Mannschaft entwickelt wird, die unseren Fans Freude bringt."