WDR-Sport Florian Wirtz - das große Gezerre um den Genius Stand: 27.11.2024 09:03 Uhr

Nach seiner Gala gegen Salzburg hoffen sie bei Bayer Leverkusen auch im kommenden Spiel bei Union Berlin auf einen genialen Florian Wirtz. Im Hintergrund wird um dessen Zukunft gezerrt.

Es kommt nichnt häufig vor, dass Florian Wirtz auf dem Fußballplatz tun und lassen kann, was ihm so gefällt. Die Konkurrenten wissen natürlich um seine Extraklasse und gewähren dem Bayer-Wirbelwind für gewöhnlich keinen Zentimeter Platz für seine Dribblings.

Nicht so der FC Salzburg am Dienstagabend in der Bayarena. Die Österreicher ließen Wirtz gewähren und dieser nutzte das beim leicht herausgespielten 5:0-Sieg weidlich aus. Zwei Tore selbst erzielt, eines mustergültig vorbereitet - Wirtz hatte mal wieder so richtig Spaß am Fußball. "Ich hatte unnormal viel Platz, deutlich mehr als sonst", sagte der Doppelpacker, "ich konnte meine Qualität nutzen, mir die Räume suchen, deswegen hat es Spaß gemacht."

"Wenn ich begeistern kann, dann freut mich das"

Besonders gefallen hatte ihm sein zweiter Treffer, der fünfte im fünften Königsklassenspiel. "Wenn ich selber mit einem Dribbling ein schönes Tor machen kann, die Leute begeistern kann, dann freut mich das", sagte Wirtz.

Trainer Xabi Alonso nahm seinen überragenden Spieler eine Viertelstunde vor Schluss vom Feld, damit er "sich ein bisschen erholen" konnte. Denn: "Wir brauchen Flo in seiner besten Form", sagte der Spanier, "wir sind gerade in einer Stresssituation mit sechs verletzten Spielern." Alonso lobte Wirtz als "Unterschiedsspieler für uns" und "einen Genius".

Wie lange bleibt Wirtz noch?

Den Wert seines Spielgestalters hat der Verein natürlich auch längst erkannt. Schon seit Wochen wird intensiv über die Zukunft von Wirtz Junior spekuliert. Geht er zu Bayern München, wo er ein kongeniales Duo mit Jamal Musiala bilden könnte? Wird er Xabi Alonso folgen, dessen Zukunft von vielen Branchenkennern bei Real Madrid gesehen wird?

Oder - und das wünschen sie sich so sehr in Leverkusen - verlängert er seinen Kontrakt über das Vertragsende 2027 hinaus unterm Bayer-Kreuz? Die "Bild" berichtete gerade, es habe kurz vor dem Salzburg-Spiel einen Gipfel zum Thema in den Leverkusener Geschäftsräumen gegeben. Teilgenommen hätten die Bayer-Verantwortlichen sowie auf Wirtz' Seite dessen Vater Hans und Mutter Karin Groß.

Bayerrn? Real? Bayer?

Bayer drängt offenbar auf eine Vertragsverlängerung - alternativ dazu würde man den Youngster offenbar gern 2025 verkaufen - um eine möglichst hohe Ablösesume zu kassieren.

Dies aber ist noch Zukunftsmusik. Erst einmal können sie in Leverkusen noch auf Wirtz' immer wieder geniale Dienste setzen. Das ist auch nötig, denn Bayer hängt nach dem Meistertitel in der letzten Saison diesmal etwas hinterher, was seine Ziele betrifft. Das Team offenbarte zuletzt immer wieder Konzentrationsmängel, machte Abwehrfehler und wirkte im Spiel nach vorn nicht mehr so leicht und locker.

Schwere Aufgabe bei Union Berlin

Das wird aber zum Beispiel am kommenden Samstag (30.11.2024) nötig sein, wenn das Team von Trainer Xabi Alonso bei Union Berlin antritt. Die "Eisernen" sind bekannt für ihre kompakte Spielanlage, sie machen dem Gegner die Räume extrem eng und sind in der Lage, ihr eigenes Tor regelrecht zu verbarrikadieren. Da wird sich die Bayer-Offensive etwas einfallen lassen müssen. Und bei diesem Gedanken schauen sie bei Bayer alle erst einmal in Richtung Florian Wirtz.