Handball-European-League Gummersbach ringt Melsungen nieder Stand: 25.03.2025 20:21 Uhr

Im Achtelfinal-Hinspiel der European League hat der VfL Gummersbach im deutschen Duell die MT Melsungen bezwungen und eine gute Grundlage für das Rückspiel gelegt.

Gummersbach setzte sich am Dienstagabend mit 29:26 (15:13) durch und feierte damit den achten Pflichtspiel-Sieg in Serie. Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag (1. April/20.45 Uhr) in Melsungen statt. Bester Werfer bei Gummersbach war Miro Schluroff mit zehn Toren, für Melsungen kam Dainis Kristopans auf sieben.

Gummersbach mit viel Tempo und Spielfreude

Beide Teams legten zu Beginn ein hohes Tempo hin. Nach Toren von Ellidi Vidarsson und Schluroff hatte Julian Köster (11. Minute) die Chance auf einen 3:0-Lauf und das 7:4 für den VfL, scheiterte aber am Pfosten. Gummersbach war weiter ballsicher, hatte mehr Abschlüsse und stellte die Melsunger Offensive zunehmend vor Probleme. Vidarsson und Köster (21.) sorgten mit zwei schnellen Toren für ein 12:8-Führung, Melsungen nahm die erste Auszeit.

Anschließend war Melsungen wieder besser im Spiel, doch Gummersbach fand immer eine schnelle Antwort. So schloss Melsungens Kristopans einen Angriff mit dem Treffer zum 13:11 ab, doch nur wenige Sekunden später lag der Ball nach einem Wurf von Vidarsson (26.) schon wieder im leeren Melsunger Tor. Gummersbach nahm einen 15:13-Vorsprung mit in die Halbzeitpause und hätte höher führen können, doch MT-Keeper Nebojsa Simic verhinderte mit acht Paraden in Halbzeit eins einen höheren Rückstand seines Teams.

Melsungen kommt ran - Gummersbach bleibt stabil

Melsungen kam verbessert aus der Kabine, Kristopans glich in der 34. Minute zum 16:16 aus. VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson nahm eine Auszeit und ermahnte seine Spieler zu mehr Ruhe. Danach schaltete der VfL wieder einen Gang höher: Kentin Mahé (40.) traf zum 19:17, ehe Milos Vujovic einen schnellen Gegenstoß nach Ballgewinn vor dem eigenen Tor mit dem Treffer zum 20:17 abschloss.

Melsungen kam durch Nikolaj Enderleit (44.) wieder auf ein Tor heran (20:19) und blieb dran, doch der Aufwand kostete die personell angeschlagenen Gastgeber viel Kraft. Mit drei Toren in Serie durch Ole Pregler und Schluroff (2) spielte sich Gummersbach knapp zehn Minuten vor Spielende eine 25:21-Führung heraus. Der starke Kristopans (56.) verkürzte den Rückstand auf zwei Tore, aber die Hausherren ließen nichts mehr anbrennen.

Vor dem Rückspiel in Melsungen am Dienstag (1. April) steht für den VfL in der Bundesliga schon am Donnerstag (19 Uhr) ein Heimspiel gegen die HSG Wetzlar an.

