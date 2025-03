WDR-Sport European League: Blomberg-Lippe zittert sich ins Final-Turnier Stand: 30.03.2025 17:43 Uhr

Die HSG Blomberg-Lippe steht im Final 4 der European League. Nach dem 28:25 Hinspiel-Erfolg lagen die Ostwestfälinnen im Rückspiel am Sonntag in Lemgo nach 60 Minuten mit 19:22 (11:10) zurück, setzten sich dann aber im Siebenmeterwerfen durch.

Damit qualifizierte sich die HSG für das Final 4 in Graz (3. und 4. Mai), bei dem um den Titel gespielt wird. Ebenfalls im Final 4 stehen Bensheim-Bezwinger JDA Dijon (Frankreich), HC Dunarea Braila (Rumänien) und Blombergs Bundesliga-Konkurrent Thüringer HC.

Duell auf Augenhöhe

Blomberg startete schwungvoll in die Partie, Nieke Kühne (2. Minute) und Laura Rüffieux (5.) brachten die HSG mit 2:0 in Führung. Bera Bera ließ sich nicht beeindrucken und legte anschließend einen 5:1-Lauf hin, den Elba Alvarez Torrado (13.) mit dem Treffer zum 5:3 abschloss.

Die beiden Teams begegneten sich weiter auf Augenhöhe. In der 19. Minute ging die HSG nach einem schönen Anspiel an den Kreis durch Rüffieux (19.) wieder in Front (7:6). Die HSG versuchte, die Gastgeberinnen zu Würfen aus dem Rückraum zu zwingen, was streckenweise gut gelang. So konnte sich Blomberg zwischenzeitlich eine 11:8-Führung herausspielen, doch in der Schlussphase der ersten Halbzeit kamen die Spanierinnen auf 11:10 heran.

Blomberg gleitet Spiel aus der Hand

Nach der Pause bauten Andrea Jacobsen (31.) und Maxi Mühlner (32.) den HSG-Vorsprung auf 13:10 aus. Bera Bera bekam danach zu viele offene Würfe und antwortete mit einem 4:0-Lauf: Esther Arrojeria Arantzazistroke (40.) traf zum 14:13 für die Gäste. Blomberg war weiter zu passiv, sodass HSG-Trainer Steffen Birkner beim Stand von 14:16 eine Auszeit nahm und seine Spielerinnen dazu aufforderte, wieder mehr Bewegung ins Spiel zu bringen.

Blomberg war anschließend aktiver, hatte aber weiter Probleme. Alvarez Torrado (51.) traf zum 19:16 für Bera Bera und egalisierte damit den Drei-Tore-Rückstand der Spanierinnen aus dem Hinspiel. In einer hochspannenden Schlussphase war es vor allem HSG-Keeperin Melanie Veith, die ihr Team mit mehreren starken Paraden vor einem vorzeitigen Ausscheiden bewahrte. Beim Stand von 21:19 für Bera Bera traf Marie Louis zehn Sekunden vor Spielende zum 22:19, ehe Laetitia Quist den letzten Versuch für Blomberg verwarf - es ging ins Siebenmeterwerfen.

Von den ersten fünf Werferinnen verwarf pro Team jeweils eine Spielerin. Dann parierte Veith den sechsten Siebenmeter, bevor Ona Vegue I Pena den entscheidenden Wurf verwandelte.

