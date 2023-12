WDR-Sport Europapokal: Düren verliert Achtelfinal-Hinspiel gegen Athen Stand: 12.12.2023 21:00 Uhr

Die Powervolleys Düren haben die erste Niederlage im Europapokal kassiert: Gegen Milon Nea Smyrni Athen verloren die Dürener zu Hause das Achtelfinal-Hinspiel.

Am Mittwoch (13.12.2023) unterlagen die SWD Powervolleys Düren den Gästen aus Griechenland nach Sätzen mit 1:3 (25:23, 23:25, 20:25, 23:25). Das Team von Düren-Trainer Matti Alatalo startete gut in die Partie und holte den ersten Satz. Auch die Folgesätze waren umkämpft, es fehlte den Powervolleys nicht viel, aber Athen hatte bei Kleinigkeiten die Nase vorne. Das Rückspiel in Griechenland steigt am nächsten Mittwoch (20.12.).

Im Gespräch mit den Vereinsmedien bilanzierte der Dürener Kapitän Michael Andrei nach dem Spiel: "Wir haben in einigen Passagen gut gespielt. Aber die Mannschaft ist gerade etwas angeschlagen, so dass es am Ende nicht für uns gereicht hat. Wir müssen uns auch wieder Selbstbewusstsein erspielen, das ist harte Arbeit."