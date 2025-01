WDR-Sport Essen leiht Wagner aus Fürth aus Stand: 14.01.2025 20:30 Uhr

Drittligist Rot-Weiss Essen hat Linksverteidiger Matti Wagner von Zweitligist Greuther Fürth ausgeliehen.

Rot-Weiss Essen leiht Matti Wagner von der SpVgg Greuther Fürth aus: Der 19-jährige Linksverteidiger absolvierte am Dienstag den Medizincheck. Wagner ist nach den Verpflichtungen von Klaus Gjasula und Dominik Martinovic der dritte RWE-Neuzugang dieses Winters. Über eine Kaufoption nach Ablauf der Leihe im Sommer ist nichts bekannt.

Wagner: "Freue mich auf die tolle Kulisse in Essen"

Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei Rot-Weiss Essen, sagte zum Transfer: "Ich habe Matti Wagner bereits seit einigen Jahren in der Jugend des 1. FC Köln auf dem Radar. Er ist ein vielversprechendes Talent und kann auf der gesamten linken Seite spielen, sowohl defensiv wie offensiv. Seine größten Stärken sind sein Vorwärtsdrang und seine Hereingaben von Außen."

Matti Wagner selbst freut sich auf die Zeit in Essen: "Ich möchte Spielpraxis auf sehr gutem Niveau sammeln. Ich freue mich darauf, vor der tollen Kulisse an der Hafenstraße aufzulaufen und der Mannschaft dabei zu helfen, die Abstiegsplätze zu verlassen." In der laufenden Spielzeit 2024/25 kam Matti Wagner einmal in der 2. Bundesliga für Greuther Fürth zum Einsatz. Für die zweite Mannschaft von Fürth in der Regionalliga Bayern lief er in dieser Saison acht Mal auf, dabei gelangen ihm ein Treffer und zwei Torvorlagen.

Unsere Quellen: