WDR-Sport Effektive Haie deklassieren Bremerhaven

Effektive Haie deklassieren Bremerhaven Stand: 16.03.2025 17:22 Uhr

Dank eines überragendes Torwarts und viel Effektivität sind die Kölner Haie gegen Bremerhaven in der Viertelfinalserie der DEL-Playoffs in Führung gegangen.

Von Michael Buchartz

Die Kölner Haie xx bei den Fishtowns Bremerhaven am Sonntag mit x:x (1:0, 2:0, x:x). Brady Austin brachte die Kölner in der 17. Minute in Führung. Gregor MacLeod (23.) und Parker Tuomie (36.) erhöhten für Köln. Louis-Marc Aubry (53.) und Josh Currie (60.) trafen zum Endstand.

Mit einem sehr effektiven Auftritt und einem überragenden Torwart-Auftritt von Julius Hudacek sicherten sich die Haie so das 1:0 in der Serie. Spiel zwei findet am Dienstag in Köln statt. Insgesamt braucht ein Team vier Erfolge, um ins Halbfinale einzuziehen.

Hudacek mit starkem Auftritt

Dabei hatte es zunächst nicht nach einem Sieg ausgesehen: Die Haie standen vom Start weg enorm unter Druck. Julius Hudacek im Tor der Kölner rettete mehrfach stark. Es dauerte fast neun Minuten, bis die Kölner durch Gregor MacLeod das erste Mal wirklich gefährlich wurden. Sein Schuss rauschte knapp am Tor vorbei. Im Anschluss kamen die Gäste etwas besser in die Partie.

Kölns Austin brachte die Scheibe im Tor unter, doch die Schiedsrichter überprüften die Szene am Bildschirm - und blieben dabei, dass der Treffer zählt. Danach probierten die Gastgeber aus dem Norden nochmal alles, ohne das Tor zu treffen.

Köln effektiv vor dem Tor

Drei Minuten waren im zweiten Drittel gespielt, als MacLeod Köln erneut jubeln ließ. Bremerhaven wirkte sichtlich geschockt, Köln war nun die bessere Mannschaft. Doch die Gäste schwächten sich immer wieder selbst. Veli-Matti Vittasmäki kassierte Mitte des zweiten Drittels bereits die fünfte Strafzeit der Haie im Spiel.

Diese überstanden die Gäste wieder unbeschadet, auch weil Hudacek im Tor der Haie weiterhin einen Sahnetag erwischte. Kurze Zeit später durften die Kölner dann sogar in Überzahl agieren. Tuomi führte den Fishtown vor, was Effektivität bedeutete: Der US-Amerikaner zog von halblinks ins lange Ecke, Justin Schütz verdeckte Bremeerhavens Torwart Kristers Gudlevskis die Sicht - so stand es dann 3:0.

Aubry mit der Entscheidung

Der letzte Spielabschnitt begann wie Drittel eins: mit einer Großchance Bremerhavens und einem Weltklasse reagierenden Hudacek. Auch das sechste Überzahlspiel in der Partie ließen die Gastgeber ungenutzt verstreichen. Schon sieben Minuten vor dem Ende nahm der Trainer der Gastgeber, Alexander Sulzer, seinen Torwart vom Eis, um den Druck nochmals zu erhöhen. Doch das nutzten die Rheinländer: Aubry traf zur endgültigen Entscheidung ins verwaiste Tor, ehe Currie den Endstand perfekt machte.