WDR-Sport Düsseldorf meldet sich mit Sieg gegen München zurück Stand: 30.12.2023 18:39 Uhr

Nach der 1:3-Derbyniederlage am Donnerstag in Köln hat die Düsseldorfer EG mit einem Heimsieg gegen München Wiedergutmachung betrieben.

Mit dem 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) am Samstagnachmittag gegen den EHC München wahrte die DEG zudem ihre Playoff-Chancen und näherte sich in der Tabelle als Elfter zumindest dem letzten Pre-Playoff-Platz wieder ein wenig an.

München dominiert, trifft aber nicht

Die DEG musste wie schon bei der Derby-Niederlage in Köln ohne Bernhard Ebner auskommen.

Düsseldorf geriet gleich von Beginn unter Druck, überstand aber auch die erste Unterzahl ohne Gegentreffer. Noch in den ersten fünf Minuten hatte sich Kevin Clark schon seine zweite Strafrzeit eingehandelt, dieses Mal aber gemeinsam mit einem Münchner. Die DEG kam nur schwer in die Partie, die hochkarätigen Chancen hatten nur die Gäste. Kurz vor dem Ende des ersten Drittels hatte die DEG ihr erstes Powerplay - allerdings nur für 34 Sekunden. Dann folgte Alex McCrea dem Münchener Nicolas Krämmer auf die Strafbank. Der erste Spielabschnitt endete 0:0, was bei einer Torschussbilanz von 6:13 schmeichelhaft für die Gastgeber war.

O'Donnell und Agostino drehen das Spiel

Der EHC nutzt nach Wiederanpfiff seine verbliebenen 26 Sekunden Überzahl zum verdienten 1:0 durch Trevor Parkes (21.). Auch danach hielten die Gäste den Druck aufrecht und drängten auf das 2:0, während Düsseldorf ins Schwimmen geriet. Philipp Gogulla hatte in dieser Phase eine der seltenen guten Chancen der DEG, zielte aber zu hoch. Etwas überraschend kamen die Rheinländer zum Ausgleichstreffer, den Brendan O'Donnell auf Vorlage von Alexander Blank erzielte (26.).

Weitere vier Minuten später hatte Düsseldorf das Spiel gedreht. Kenny Agostino traf nach Vorarbeit von Phil Varone und O'Donnell zum 2:1 und versetzte die Halle in Verzückung (30.). MIt der Führung im Rücken waren die Hausherren nun mindestens ebenbürtig und ließen nur noch wenige Chancen der Gäste zu.

Agostino trifft erneut

Drei Minuten nach Beginn des Schlussdrittels schnütze Agostino seinen Doppelpack. Beim Treffer des US-Amerikaners zum 3:1 (44.) waren erneut Varone und O'Donnell die Vorbereiter. In der Folgezeit erhöhte München wieder den Druck, aber Düsseldorf ließ nur noch wenig zu und rettete das 3:1 am Ende souverän über die Zeit.