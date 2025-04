WDR-Sport DHC erreicht Halbfinale - Hockeyspielerinnen auf internationaler Titeljagd Stand: 17.04.2025 15:59 Uhr

Der Düsseldorfer HC geht in den Niederlanden auf Titeljagd. Seine Hockeyspielerinnen wollen sich die europäische Krone aufsetzen und machten dafür am Donnerstag den ersten Schritt.

Im ersten Spiel der Euro League Hockey Finals (bis zum 21. April) gewann der deutsche Feldhockey-Meister 2:1 (1:0) gegen Surbiton HC aus England und zog ins Halbfinale ein. Nationalspielerin Lisa Nolte erzielte beide Treffer für den DHC (19., 37. Minute). Für die Engländerinnen traf lediglich Darcy Bourne (33.).

Die Düsseldorfer Torjägerin Lisa Nolte (vorne) und ihre Teamkollegin Selin Oruz

Der Titel in der Euro League fehlt den Hockey-Damen des DHC noch in ihrer Sammlung. In der Halle haben die Düsseldorferinnen bereits drei internationale Trophäen gesammelt, auf dem Feld wollen sie nun auf der Anlage des HC 's-Hertogenbosch nachziehen.

Düsseldorfer Toptorschützin Lisa Nolte traf zuletzt doppelt

Die Chancen sind da, wenn der amtierende Deutsche Meister auch nicht erster Anwärter auf den Titel ist. "Favoriten sind wieder einmal die beiden holländischen Teams", sagt der Düsseldorfer Trainer Mark Spieker auf WDR-Anfrage. Letztlich seien die Unterschiede zwischen den Mannschaften aber überschaubar: "Ich sehe unsere Chancen gut, alle Mannschaften haben ähnlich hohes Niveau - es wird auf die Tagesform ankommen."

Dieser Titel fehlt uns noch und wäre für das Team und den DHC schon sehr bedeutend.

DHC-Trainer Mark Spieker

Von der Tagesform des Trios Sara Strauß, Maike Schaunig und Annika Schönhoff wird der DHC nicht profitieren. Letztere ist nicht spielberechtigt, und die zwei anderen fehlen verletzungsbedingt. Lisa Nolte, Toptorschützin der Hockey-Bundesliga, steht dagegen genau wie Nationalspielerin Selin Oruz zur Verfügung - beide trafen in der Liga zuletzt beim 4:0-Auswärtserfolg gegen den TSV Mannheim - Nolte sogar doppelt.

Im Halbfinale gegen Barcelona

Der Sieg habe gut getan: "Wir spielen eine gute Saison, sicher sind Siege vor so einem bedeutenden Turnier motivationsfördend", so Spieker.

Im Kampf um den Finaleinzug erwartet Spieker ein Duell mit dem spanischen Meister Real Club de Polo de Barcelona. Die favorisierten Mannschaften des HC 's-Hertogenbosch und des Stichtsche Cricket en Hockey Club aus den Niederlanden können auf dem Weg zum Titel frühestens im Finale zum Stolperstein werden.

Düsseldorfer HC ist einziger NRW-Vertreter bei Finalturnier

Sollte es am Ende mit dem ersten internationalen Triumph im Feldhockey nicht klappen, bekommen Spieker und seine Spielerinnen noch eine weitere Gelegenheit, die Vitrine ihres Clubs zu füllen. Am letzten Mai-Wochenende peilen sie beim Final 4 auf der Anlage des Crefelder HTC ihren vierten nationalen Meistertitel auf dem Feld an. Dann hätten sie dort genauso viele gesammelt wie unter dem Hallendach.

Der DHC ist in den Niederlanden übrigens einziger NRW-Vertreter. Das Finalturnier der Männer findet ohne deutsche Beteiligung statt. Bei den Frauen ist noch Bundesliga-Spitzenreiter Mannheimer HC am Start.

