WDR-Sport DHB-Pokal: Bergisches Derby mit Island-Flair in Gummersbach Stand: 13.11.2024 12:07 Uhr

Ein bergisches Derby mit Island-Flair steht im Achtelfinale des DHB-Pokals an: Der VfL Gummersbach mit Trainer Gudjohn Valur Sigurdsson empfängt den Zweitliga-Spitzenreiter Bergischer HC mit Coach Arnor Thor Gunnarsson. Bei den Gastgebern könnte es indes zu einem prominenten Comeback kommen.

Beide Teams plagen vor dem Duell am Donnerstag (14.11.24, 19 Uhr) personelle Sorgen. Erst in dieser Woche wurde VfL Spielmacher Kentin Mahé operiert, der an einer Sehnenverletzung am Oberarm laborierte und nun wohl zwei bis drei Monate ausfallen wird.

Köster-Comeback schon gegen den BHC?

Dafür steht die Rückkehr von Kapitän Julian Köster kurz bevor, möglicherweise bereits im bergischen Derby. "Das steht noch nicht fest", sagte zwar Trainer Gudjohn Valur Sigurdsson auf WDR-Anfrage am Mittwoch.

Dennoch impliziert die Aussage, dass die Genesung des Nationalspielers, der sich beim Punktspiel in Leipzig Mitte September einen Innenbandriss im Knie zugezogen hatte, so weit fortgeschritten ist, dass zumindest überlegt wird, ihn wieder einzusetzen. "Er ist hier in der Halle, jeden Tag", bestätigte Sigurdsson, dass Köster am Trainingsbetrieb wieder teilnimmt.

Doch auch ohne Köster und die ebenfalls verletzten Tom Kiesler und Teitur Einarsson holte sein Sigurdssons Team zuletzt beachtliche 12:2-Punkte in der Liga und verlor keines dieser sieben Spiele.

Das sorgt auch bei bei BHC-Coach Arnor Thor Gunnarsson, der zusammen mit Markus Pütz das Trainer-Duo bildet, für Anerkennung. "Er macht das richtig gut und baut die Mannschaft sehr gut auf", ist der Isländer voll des Lobes über die Arbeit seines Landsmannes.

EInsatz von Maldonado und Babak fraglich

Gunnarsson muss in Gummersbach definitiv auf Elias Scholtes und nach wie vor auf den Ägypter Belal Massoud verzichten. Auch Eloy Morante Maldonado (Oberschenkelprobleme) und Tomas Babak (Zerrung) sind fraglich. "Bei Eloy bin ich zuversichtlich, dass er spielen kann. Bei Tomas müssen wir schauen, was möglich ist", wird der Trainer auf der vereinseiegenen Webseite zitiert.

"Pokal-Chance in Gummersbach" titelt der BHC auf seiner Webseite. Man glaubt also an eine Überraschung, auch wenn der erfolgreiche Start in der 2. Liga mit 10:0 Zählern zuletzt mit 6:6 Punkten in Folge ins Stocken geriet. Das lag auch am herausfordernden Programm: Der Tabellenführer hatte seit Anfang Oktober acht Partien in 31 Tagen absolvieren müssen.

Nun konnte das Team seit dem letzten Punktspiel in Balingen (26:26) 13 Tage lang regenieren und neue Kräfte für die kommenden schweren Aufgaben sammeln. Bereits am Sonntag (18.30 Uhr) steht in der Liga das Spitzenspiel gegen den Dritten ASV Hamm-Westfalen an.

BHC-Sieg in Gummersbach liegt noch nicht lange zurück

Gunnarsson nimmt die Underdog-Rolle gerne an, sagt aber: "Wir brauchen in Gummersbach unseren besten Tag, müssen über eine gute Abwehr ins Tempospiel kommen. Dann schauen wir mal, was möglich ist."

Immerhin konnten die Bergischen in der vergangenen Saison einen Bann brechen. Seit März 2019 hatte der Klub kein Spiel mehr gegen den VfL gewonnen. Im September 2023 gelang das dem BHC jedoch am fünften Spieltag mit einem 33:27 in Gummersbach.

Damals holten die Bergischen mit dem Auswärtssieg die ersten Saisonzähler, was am Ende aber keinen Beitrag zum Klassenerhalt leisten sollte und mit dem Abstieg in die 2. Bundesliga endete.

Test im August ging an den VfL

Zuletzt standen sich die beiden Teams Anfang August in Wuppertal zu einem Testspiel gegenüber. Da war der VfL mit einem 36:32 seiner Favoritenrolle gerecht geworden.

Die Gummersbacher gehen dennoch mit Respekt an die Aufgabe und wollen den Nachbarn nicht unterschätzen. "Der BHC ist eine starke Mannschaft, es wird also nicht einfach", warnt Linksaußen Tilen Kodrin auf der Homepage des VfL.