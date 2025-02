DFB-Pokal Leverkusen verliert gegen Bremen - Gladbach beim HSV Stand: 12.02.2025 20:26 Uhr

Bayer Leverkusen ist im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Werder Bremen ausgeschieden. Vor einer besonderen Kulisse im Volksparkstadion verlor Borussia Mönchengladbach gegen den HSV.

Von Jakob Halbfas

Nach umkämpften 90 Minuten fehlte den Leverkusenerinnen einzig das Tor. Bayer unterlag Werder Bremen mit 0:1. Die Bremerinnen stehen damit zum ersten Mal in einem DFB-Pokal-Halbfinale.

Kramer mit ersten Torchancen

Die Leverkusenerinnen traten in der Anfangsphase dominant auf und hatten nach einem Freistoß aus gut 25 Metern die erste Großchance des Spiels. Cornelia Kramer schlenzte den Ball knapp am rechten Pfosten vorbei (7.).

Und auch die nächste gefährliche Aktion gehörte Leverkusen. Über Kramer landete der Ball bei Boboy, die sich im gegnerischen Strafraum behauptete und auf die mitgelaufene Kramer zurücklegte. Die 22-Jährige kam aus 17 Metern zum Abschluss, traf aber nur die Latte (19.).

Bremen trifft vor der Pause aus dem Nichts

Den Gästinnen aus Bremen gelang es in dieser Phase überhaupt nicht, sich zu befreien. Leverkusen hatte zwischenzeitlich 80 Prozent Ballbesitz. Kurz vor dem Seitenwechsel erspielte sich Bremen dann die erste richtig gute Torchance. Rieke Dieckmann kam rechts im Strafraum zum Abschluss und verfehlte das Tor nur knapp (43.). Nur wenig später erzielte Werder die überraschende Führung. Larissa Mühlhaus kam nach einem Eckball frei zum Kopfball und nickte den Ball ins lange Eck ein (45.).

Peng rettet für Werder Bremen

Die zweite Hälfte startete so wie die erste: Mit deutlichem Leverkusener Übergewicht. Nach knapp zehn Minuten berührte der Ball zum zweiten mal das Aluminum. Diesmal streifte der Ball nach dem Schuss von Juliette Vidal den Außenpfosten (53.). Fünf Minuten später rettete Bremens Torhüterin Livia Peng nach Kopfball von Kramer auf der Linie (58.).

Leverkusern schaffte es nicht, den Ball selbst im Tor unterzubekommen und kassierte durch Sophie Weidauer beinahe das 2:0. Bremens Stürmerin tauchte plötzlich frei am Leverkusener Strafraum auf und lupfte den Ball dann knapp am Tor vorbei (73.). Am Ende verwaltete Bremen die knappe Führung.

Mönchengladbach verliert im Volksparkstadion

Vor einer besonderen Kulisse im Volksparkstadion verlor Borussia Mönchengladbach das Zweitliga-Duell gegen den Hamburger SV mit 0:2.

Die Hamburgerinnen hatten das Spielgeschehen über weite Strecken im Griff. Emilia Hirche brachte den HSV nach einer Ecke per Kopf kurz vor der Pause in Führung (45.+1). Kurz nach dem Seitenwechsel legten die Hamburgerinnen beinahe nach. Erst prallte der Schuss von Christin Meyer an die Latte, dann verfehlte Vildan Kardesler das leere Tor (47.).

Die 26 Jahre alte Mittelstürmerin machte es knappe 20 Minuten besser. Nach schöner Kombination landete der Ball bei Kardesler, die freistehend nur noch einschieben musste (69.). Hamburg hatte keine Mühe, den Sieg über die Zeit zu bringen und zeiht als einziger Zweitligist ins Halbfinale ein.