WDR-Sport Deutsches Olympiateam kommt zu Empfang nach Köln

Die Olympischen Spiele im Paris enden am Sonntagabend. Auf die deutschen Sportler wartet noch eine besondere Zugfahrt und ein Empfang in Köln. Fans können die Sportler - zumindest kurz - auf dem Vorplatz am Hauptbahnhof erleben.

Von Katja Goebel

Wenn die Olympischen Spiele von Paris am Sonntagabend vorbei sind, packen auch die deutschen Sportler ihre Taschen und treten die Heimreise an. Vorher wird den Olympioniken aber in Köln noch ein Empfang bereitet. Dort werden sie am Montagmittag erwartet.

Feiern werden die Athletinnen und Athleten aber wohl schon auf der Fahrt nach Köln. Geplant ist eine gemeinsame Zugfahrt. Die beginnt mit der Abfahrt vom Olympic Village zum Pariser Bahnhof Gare du Nord. Während der Fahrt legt ein DJ an Bord auf und laut Deutschem Olympischen Sportbund (DOSB) soll auch Saxophon-Star André Schnura als Special Guest für die Party-Stimmung in den Waggons sorgen.

Empfang im Kölner Rathaus

Das Team D wird um 13.15 Uhr am Kölner Hauptbahnhof erwartet. Für Interessierte und Fans besteht laut Deutschem Olympischen Sportbund die Möglichkeit sich auf dem Vorplatz des Kölner Hauptbahnhofes einzufinden, um dort die Sportler und Sportlerinnen zu empfangen.

Historisches Rathaus Köln

Nach einem Gruppenfoto wird die Delegation Richtung Historisches Rathaus weiterziehen und dort um 14 Uhr von der Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker empfangen. Der Empfang im Historischen Rathaus der Stadt ist nicht öffentlich - dort warten vor allem Familien und Freunde auf die Olympioniken, die sich dann außerdem noch ins Gästebuch der Stadt eintragen.

Viele Goldmomente

Für die deutsche Mannschaft gab es bei Olympia in Paris weniger Medaillen aber am Ende mehr goldene Momente als bei den Spielen in Tokio. Unter den Goldgewinnern gab es solche, die viele schon vorher fest auf dem Zettel hatten, aber auch solche, die zum echten Überraschungshit wurden.

Die 3x3-Basketballerinnen holten Gold für Deutschland

Lukas Märtens schrieb ein Kapitel deutsche Schwimmgeschichte, Darja Varfolomeev holte das erste deutsche Gold in der Rhythmischen Sportgymnastik. Die Reiter um Rekord-Olympiasiegerin Isabell Werth und Springer Christian Kukuk lieferten verlässlich, auch Ruderer Oliver Zeidler und die Kanuten erfüllten die hohen Erwartungen. Die 3x3-Basketballerinnen, die gemischte Triathlon-Staffel, Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye - sie alle schrieben beinahe aus dem Nichts ihre Erfolgsgeschichten.

Durchwachsene Bilanz

Die Olympischen Spiele enden

"Paris hat sein Versprechen gehalten. Die Begeisterung, die hier geherrscht hat: das ist großer Sport gewesen", lobte DOSB-Präsident Thomas Weikert. Dennoch wird nach Paris möglicherweise einiges auf den Prüfstand kommen. "Es gibt Handlungsbedarf auf vielen Ebenen. Wir benötigen mehr Trainer und eine bessere Besoldung der Trainer. Das versuche ich seit vielen Jahren voranzubringen. Es ist noch nicht ganz gelungen", räumte Weikert am Sonntag im ZDF ein. Auch der Sport in der Schule und im Kindergarten sowie fehlendes Geld seien Probleme.

